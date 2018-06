Referendum v ČSSD končí, hlasovat budou poslední organizace. Převažuje zřejmě podpora vlády

Posledních 23 místních organizací sociální demokracie dnes svým hlasováním uzavře vnitrostranické referendum, ve kterém členové rozhodují, zda by měla strana vstoupit do menšinové vlády s hnutím ANO. Konečné výsledky hlasování pak na pátečním jednání předsednictva oznámí předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle dosavadních informací převažují hlasy ve prospěch koaliční spolupráce s ANO.

Vedení strany se členů v referendu ptá, zda souhlasí se vstupem do vlády za podmínek uvedených v návrhu koaliční smlouvy a návrhu programového prohlášení. Kvůli kontrole sociální demokraté sčítají některé hlasovací lístky dvakrát. V Lidovém domě v Praze u vybraných organizací následuje kontrola, zda elektronicky zaslané protokoly s výsledky souhlasí s odevzdanými hlasovacími lístky.

Konečné výsledky rozhodování by měl vyhlásit Hamáček v závěru pátečního zasedání předsednictva ČSSD. Sociální demokraté plánují, že klíčový bod jednání živě odvysílají na svém facebookovém profilu. Předtím by mělo užší vedení strany probírat i některé jiné záležitosti, například návrh ostravské ČSSD na kandidaturu bývalého premiéra Jiřího Paroubka jako nezávislého kandidáta do Senátu v Ostravě s podporou ČSSD.

V hlasování dostalo v rámci téměř 1100 místních organizací ČSSD příležitost vyjádřit se na 17.500 straníků. V Ústeckém či Plzeňském kraji předpokládali lídři strany v úterní anketě ČTK negativní postoj členské základny ke vstupu do vlády. Ve většině regionů naopak očekávají souhlasné stanovisko, například ve Středočeském, Královéhradeckém, Jihočeském kraji nebo na Vysočině.

Pokud členové ČSSD v referendu vstup do menšinové vlády ANO schválí, strana obsadí podle dohody s ANO pět ministerstev. Ministerstvo vnitra by měl vést Hamáček, ministerstvo práce bývalý náměstek Petr Krčál, zemědělství šéf Potravinářské komory Miroslav Toman a kultury olomoucký primátor a poslanec Antonín Staněk. K nominaci europoslance Miroslava Pocheho na ministra zahraničí má výhrady prezident Miloš Zeman.