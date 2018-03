Referendum v ČSSD může potopit novou vládu. Hamáček by hájil i Babiše, straně ale vadí

Vyjednávání sociální demokracie o vládě s hnutím ANO je stále hrou s nejistým výsledkem. Před vyjednavači je po úterní schůzce stále ještě sedm sporných programových bodů a začínají se otevírat personální otázky. V nich přitom tkví největší háček dojednávané koalice: stíhaný Andrej Babiš jako premiér. Předseda strany Jan Hamáček je po včerejšku v nezáviděníhodné pozici. Řekl, že stíhaný premiér bude ČSSD do smrti vadit, aby o pár hodin později připustil, že pokud sociální demokraté dostanou ministerstvo financí nebo vnitra, vlastně už to problém tak moc nebude. Mnohé regiony jsou ale radikálnější a ozývají se z nich výhrady. INFO.CZ oslovilo poslance za ČSSD, krajské výbory i stranické spolky s cílem načrtnout, jak může dopadnout vnitrostranické referendum, které může dohodu s Babišem rychle potopit.

Vedení ČSSD relativně optimisticky popisuje dosavadní posuny v debatách o programu, aby jedním dechem dodávalo, že ještě zdaleka není hotovo. Na dotaz, zda už je strana jednou nohou ve vládě, Jan Hamáček včera pozdě večer odpovídal, že tak by o tom ještě nemluvil – s poukazem na „spor“ o Babiše, daně, ale třeba i rušení karenční doby, kvůli které by podle něj ČSSD byla ochotná celé vyjednávání zahodit. Bez dohody s ANO na obnovení nemocenské v prvních třech dnech nemoci by podle Hamáčka na referendum ve straně zkrátka ani nedošlo. Šéf sociálních demokratů je přitom mezi dvěma kameny – pokud se s Babišem dohodne, bude mít v ruce kompromis, který se v ČSSD nebude obhajovat lehko.

Obejít referendum?

Většina sociálních demokratů, kteří na dotaz redakce zareagovali, věří, že se – pokud dohoda na vládě vznikne – vnitrostranické hlasování konat bude. „Jedině, že by se změnilo usnesení, a to nepředpokládám,“ popisuje pro INFO.CZ Tomáš Svoboda z Krajského výkonného výboru Karlovarského kraje. „Vzhledem k tomu, že předseda Hamáček se k tomuto postupu zavázal, nemám důvod pochybovat, že by vnitrostranické referendum nastat nemělo. Každopádně to ale musí rozhodnout delegáti sjezdu (sjezd bude pokračovat 7. dubna v Hradci Králové – pozn. redakce),“ doplňuje ho předseda KVV Ústeckého kraje Miroslav Andrt. Do té doby musí být z logiky věci dotažená celá dohoda o vládě mezi ČSSD a ANO.

„Tento zásadní krok nelze obejít a nemyslím, že by se o to někdo pokoušel. Otevřenou otázkou je, zda se tak stane, protože Andrej Babiš dnes a denně prokazuje, jak nedůvěryhodný je politik a že mění své názory doslova ze dne na den, zřejmě podle průzkumů veřejného mínění,“ popisuje svůj osobní postoj šéf pražské ČSSD Petr Pavlík.

„Přes Babiše nejede vlak“

Jan Hamáček přitom pragmaticky mírní dosud rezolutní odmítání stíhaného premiéra a je ochotný před spolustraníky v Hradci Králové obhajovat i dohodu s ANO, v rámci které Babiše v čele vlády zůstane – výměnou za ministerstvo financí nebo vnitra pro ČSSD. Názor ve straně to ale nekopíruje a výsledek referenda je proto krajně nejistý.

Poslanci za sociální demokracii se staví k otázce opatrně a vyčkávají. Proti vládní spolupráci s ANO se jasně vymezil bývalý předseda strany a expremiér Bohuslav Sobotka. Ten ale ke konci března odchází z vysoké politiky a opouští tak i poslanecký post. Nepřiznanou motivací je zřejmě právě obava z toho, že by se mohlo dostat do konfliktu jeho osobní rozhodnutí a postoj strany jako celku.

Poslanec Jan Birke, který patřil do minulého vedení ČSSD, pro INFO.CZ uvedl, že čeká na výslednou podobu případné koaliční smlouvy. „Samozřejmě platí, že budu respektovat výsledek vnitrostranického referenda,“ tvrdí. Stejný postoj slibuje i jeho poslanecký kolega Ondřej Veselý.

Veselý ale přiznává, že s vládou, ve které bude figurovat Babiš, by měl vnitřní problém. „Obecně mohu konstatovat, že mám k vládě s hnutí ANO velmi rezervovaný postoj. To znamená, že aby pro mě byla přijatelná, nesměl by být jejím členem trestně stíhaný člověk, nesmí se opírat o SPD (a pokud možno ani KSČM), musí být dány jasné záruky, že nás hnutí ANO nebude obcházet se stávající ďábelskou koalicí a role ČSSD ve vládě musí být velmi důstojná,“ uvádí zákonodárce. Mimochodem, když Jan Hamáček v úterý večer otevřel téma tolik skloňovaných garancí, že ANO sociální demokraty nepodvede, zmínil jen zcela běžnou pojistku ve formě smírčího řízení, které ovšem v momentě ostrých sporů bývá poměrně chabou útěchou. Vyšlo najevo, že ČSSD zjevně nezbývá, než Babišovi prostě věřit.

V zásadě stejné body budí rozruch i v regionech. Ty se shodují na tom, že by ČSSD musela hrát v případné vládě „důstojnou roli“. „ČSSD má dobrý program pro naši zemi a aby jej mohla prosadit, nebo jeho významnou část, musí být ve vládě,“ domnívá se předseda KVV Libereckého kraje Jan Mečl. Podle organizace Karlovarského kraje záleží na tom, jaké konkrétní podmínky vyjednávači Hamáček se Zimolou přinesou.

Mladí jsou proti

Některé kraje mají specifičtější požadavky. „V neposlední řadě jsem pro spolupráci za předpokladu, že v této vládě nebude zastoupena osoba trestně stíhaná, případně osoba mající problém se svým lustračním usnesením,“ zmiňuje důležitou podmínku Miroslav Andrt. „To je ostatně názor nejen můj, ale celého Krajského výkonného výboru ČSSD Ústeckého kraje,“ říká. Podobně se vyjadřuje i Pavlík. „Pro mne osobně zůstává zásadní překážkou přítomnost Andreje Babiše ve vládě. Přes to nejede vlak,“ uvádí šéf pražské sociální demokracie. Babiš by podle něj mohl být rozhodující i pro další straníky. „Myslím ale, že pokud by ve vládě byl Andrej Babiš, tak by byl výsledek zamítavý, i kdyby byly programové ústupky sebevětší,“ odhaduje výsledky vnitrostranického referenda.

Andrej Babiš se podle svých dosavadních vyjádření premiérského postu vzdát nehodlá. Uvedl dokonce, že o něj hodlá usilovat „až do smrti“, a skálopevně to obhajují i jeho nejbližší – Jaroslav Faltýnek a Richard Brabec, kteří ovšem po úterní schůzce nechali bez konkrétní reakce požadavek ČSSD na ministerstva vnitra či financí. Hamáček věří, že tyto resorty by byly dostatečnou zárukou, že Babiš a jeho střet zájmů neovlivní vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Dle špiček ANO je to téma k další debatě.

Velmi omezenou roli by dle pražského Petra Pavlíka měli mít i komunisté. „Problémem samozřejmě není jen ANO, ale i podpora KSČM. Ta by musela mít jasně vymezené a transparentní parametry a nesměla by znamenat podíl KSČM na moci. Muselo by jít pouze o funkce kontrolní,“ tvrdí.

Kritický hlas vůči vládní spolupráci s hnutím ANO zaznívá také od Mladých sociálních demokratů. Ti k referendu uspořádali vlastní vnitrospolkovou anketu. Hlasování ale končí na začátku dubna, výsledky tak zatím vedení spolku nezná. „Jsem zásadně proti,“ popisuje svůj osobní názor na vládu s ANO předseda spolku Radek Hlaváček. Sociální demokracie by podle něj měla odejít do opozice a usilovat o návrat voličské důvěry.

„Vadí mi, že se z jednání o možných variantách politického uspořádání opřeného o důvěru poslanecké sněmovny stalo velmi rychle a bez hlubší diskuse jednání o jediné variantě, a to o koaliční vládě hnutí ANO a ČSSD opřené o hlasy komunistů. Tato varianta mi osobně hodně vadí. Nechci, aby byla sociální demokracie tou stranou, která bezmála tři desítky let po listopadu 1989 legitimizuje přímý vliv bolševiků na vládní správu naší země,“ tvrdí Hlaváček v rozhovoru pro INFO.CZ. Podobně podle něj budou smýšlet i další straníci. „Myslím, že členové a členky sociální demokracie nedopustí, aby se sociální demokracie historicky znemožnila, a variantu koaliční vlády s trestně stíhaným premiérem a komunisty v zádech jasně odmítnou,“ dodává.