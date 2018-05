REPORTÁŽ: „Máme tu štěnice a teplá voda teče pár hodin denně.“ Babiš na ubytovnu ani nešel

Z místa uprostřed silnice se chvíli rozhlíží po okolí, pak už ho obestoupí dav novinářů se zapnutými kamerami. Na místní obyvatele, kteří se drží opodál a zvědavé pokukují, přes ně téměř nevidí. „Komu patří tyhle domy?“ obrací se na ústeckou primátorku Věru Nechybovou a místostarostu Karla Kariku. „To jsou všechno soukromí vlastníci. Proto s tím nemůžeme nic dělat,“ zní mu v odpověď.

Karika by chtěl domy, které patří několika majitelům, z nichž jednoho se vůbec nedaří dostihnout, vyvlastnit. Podle primátorky je to záležitost na mnoho let. „Ideální by bylo domy vykoupit a dát je do obyvatelného stavu,“ tvrdí. „Pojďte se podívat na tu skládku za domem, aspoň nakoukněte, to jste ještě neviděl,“ vyzývají premiéra v demisi. „Ne, to já nepotřebuju, já to znám. Byl jsem už ve Varnsdorfu,“ drží se opodál Babiš.

"Největší problém Ústeckého kraje jsou vyloučené lokality." Andrej Babiš vyrazil s vládou v demisi do Předlicautor: Michael Tomeš

Vláda v demisi strávila v Ústeckém kraji celý den. Už od rána přitom od šéfa hnutí ANO opakovaně zaznívalo, že právě vyloučené lokality jsou největším problémem regionu. Bydlí v nich až čtyřicet tisíc lidí. „Je absurdní, pokud sem chodí lidi z východního Slovenska, aby ti šmejdi, kteří obchodují s chudobou, na tom vydělali. To je absurdní situace, to musíme změnit,“ říká politik směrem k majitelům domů, kteří vydělávají na byznysu s chudobou.

Konkrétně s tím má bojovat novela zákona o státní sociální podpoře, kterou připravila ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová a nyní prochází meziresortním připomínkovým řízením. Doplňuje ji ještě vládní dokument, který popisuje další změny v systému. Podle novely by se měla zastropovat výše nájemného a úřady by měly také dělat místní šetření, na jaké byty posílají dávky. Podle ministryně je další možností dotační program, který by obcím pomohl s výkupem.

„Chceme to řešit, paní ministryně na tom pracuje,“ dušuje se Babiš. „Víte, kolik energie je potřeba, abyste prosadil něco v tomhle státě?“ pokládá novinářům řečnickou otázku. „My jsme se bohužel museli vzdát resortu ve prospěch ČSSD. Tak uvidíme, do jaké míry to budou chtít řešit,“ naráží premiér v demisi na možné složení budoucí vlády. Její existence ještě přitom není vůbec jistá. „My ale máme jasnou představu. Je potřeba proměnit slova v činy,“ dodává.

Po necelé půl hodině nasedá delegace do autobusu. S místními neprohodí ani pár slov. Pospíchá na další zastávku programu: ubytovnu ve Střekově. „To byl pan prezident? Slíbil, že se to tu zlepší?“ ptá se procházejících novinářů mladá žena s dítětem v náruči. „S námi nemluvil. My bychom mu řekli svůj názor. Když zastaví sociální dávky, kde budou lidi bydlet. Zajímá ho to?“ přizvukuje jí šedovlasá žena. Bydlí v domě, kterému majitel nedávno alespoň vyměnil okna za nová. Skupinka dětí mezitím se smíchem doráží na hlídkujícího policistu. Atmosféra se po odjezdu vládní kolony pomalu uklidňuje. Vrací se k režimu ospalého teplého odpoledne.

Ke střekovské ubytovně je to pár minut jízdy na druhý břeh Labe. „Víte, co by měl pan ministr udělat? Hodit tam bombu a podpálit to,“ volá na nás muž postávající před domem nedaleko ubytovny Modrá. Přikyvuje mu nedaleko stojící mladá žena. „Majitelé vydělávají na chudobě. V takových podmínkách, co tam lidi žijou. A stát na to platí,“ naráží na to, že vlastníkům ubytoven směřují dávky na bydlení. Byty, které pronajímají za přemrštěné částky, jsou přitom v dezolátním stavu.

Přímo před ubytovnou zatím postává vládní delegace. Mluví s ní i střekovský radní Jiří Železný. „Jsem sociální pracovník z donucení,“ vypráví mi a ukazuje na nedaleké domy, kde bydlí. „Je to tu katastrofa. Potřeba je zákon o sociálním bydlení a taky zaříznout penězovody do takovýchto objektů,“ ukazuje na objekt, z jehož oken se vyklání několik zvědavých lidí.

„Žije se tu čím dál hůř,“ vypráví žena, která žije ve Střekově celý život. Poslední dobu v přímém sousedství ubytovny. „Mám to z první ruky. Hlavně děti dělají nepořádek,“ tvrdí. „Kdykoliv jdu na město, tak tlačím na smlouvu s Agenturou pro sociální začleňování,“ říká jí Železný. Ta by podle něj umožnila vznik klubu pro místní děti a zajistila by sociální pracovníky, kteří by se jim věnovali. „Nevěřím, že by to pomohlo,“ odpovídá mu žena skepticky.

O několik minut později odjíždí vládní kolona na další zastávku. Na místě zůstává pouze ministryně Němcová. Ta jediná přijala pozvání jednoho z obyvatel ubytovny, ať se podívá přímo k němu do bytu. „Ne, novináři dovnitř nepůjdou,“ zastavuje nás před prosklenými dveřmi „dozorce“ ubytovny. Ve vzduchu je cítit napětí. Místní se chtějí podělit o to, v jakých podmínkách žijí. Na druhou stranu vědí, že by mohli přijít i o toto ubytování, když budou příliš mluvit.

„Platím jedenáct tisíc za byt jedna plus jedna, kde nás žije pět lidí. Záchody jsou na chodbě. Všude jsou štěnice. Teplá voda teče jen dvě hodiny ráno a pak dvě hodiny večer,“ popisuje situaci černovlasý mladík. „Já tu mám pokoj za šest tisíc. Sháněl jsem byt dole ve městě, tam chtějí sedm tisíc se vším všudy. To bych zaplatil, ale nedám dohromady kauci. A město už je nedává, protože jsou vratné, ale nevraceli se jim,“ líčí muž v červeném triku.

Majitelé ubytoven, kteří vydělávají na vysokých nájmech, zadlužení obyvatelé i nemožnost sehnat peníze na kauci v „normálním“ bytě. To všechno jsou dlouhou dobu známé problémy. Babiš a jeho ministři zdaleka nejsou prvními politiky, kteří vyloučené lokality navštívili. Problémy se často přesouvají z jednoho místa do druhého, z ubytoven do soukromých bytů, které skupují spekulanti. Například zákon o sociálním bydlení měla jako svou prioritu i minulá vláda, v níž bylo jak ANO, tak sociální demokraté. Nakonec ale spadnul pod stůl. Ani omezení vyplácení dávek není žádnou novinkou.

„Mnozí politici, kteří vedli Ústí nad Labem v minulosti, přiznávají, že magistrát nechal Předlice na holičkách. Nechal v něm bujet lichvu, byznys s ubytováním, distribuci a užívání drog. Nezasahoval při havarijním stavu budov,“ komentuje pondělní návštěvu vlády v Ústeckém kraji Martin Šimáček z Institutu pro sociální inkluzi, který se vyloučeným lokalitám dlouhodobě věnuje.

Řešení podle něj nepřinesou ani návrhy, s nimiž vláda v demisi přichází. „Pokud přijme změny, které představila v oblasti příspěvku na bydlení, situace se zhorší. Do rizika sociálního vyloučení spadnou další domácnosti, pro které by nově neměl být příspěvek dostupný. Jde zejména o rodiny s dětmi, ale i seniory, samoživitele a samoživitelky,“ říká Šimáček. Tvrdí, že podle záměru, který představila vládě ministryně práce, se příspěvek na bydlení nedostane například čtyřčlenné rodině, které by po zaplacení nákladů na bydlení zbylo zhruba dvanáct tisíc korun na měsíc. „Nebo na dávku nedosáhne rodina, která se snaží například uspořit několik tisícikorun na horší časy. To vše proto, že vláda plánuje zavést další testování příjmů, které výrazně omezí okruh příjemců dávek,“ říká.

Nejde přitom o první škrty. „Dramatické omezení vyplácení doplatku na bydlení v loňském roce má dopad na chudé lidi, nikoliv na spekulativní ubytovatele. Ti se v nové legislativní situaci zorientují vždy nejrychleji. Lidé v lokalitách musí za své podřadné a předražené bydlení platit dál, jen se u toho více zadlužují, pracují na černo, stále více se pod tlakem a z donucení stěhují do horších a horších podmínek,“ říká.

Problém je podle něj i v oblasti sociálního bydlení. „Kromě sociálních bytů navrhla vláda stavět takzvané sociální domovy s ostrahou, tedy de facto velká, státem placená sociální ghetta, která budou drahá a neefektivní,“ dodává Šimáček.

Zpět do Střekova. Z placu před ubytovnou už odjela i černá limuzína s ministryní Němcovou. Odchází poslední novináři. „Hoďte tam bombu, zbořte to,“ pokřikují za nimi děti. Jejich představa, co udělat s ubytovnou, je jasná. Mohou jen čekat na další návštěvu politiků.