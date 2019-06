Reprezentantky ve fotbale berou za zápas 12krát míň než muži. Brzy se to může změnit | info.cz

Jde totiž mimo jiné o to, zda je možné pohlížet na reprezentaci země jako na ryze komerční projekt, který se řídí pravidlem poptávky a nabídky, nebo by se mělo přihlížet i k jiným, nekomerčním přínosům reprezentace. Právě na takovou otázku by měl americký soud dát odpověď.

Americké fotbalistky, která se na právě konaném mistrovství světa ve Francii snaží získat svůj čtvrtý titul, se cítí „genderově“ diskriminovány. I když se jim jejich mužští kolegové nemohou v úspěšnosti vůbec rovnat, mají oproti ženám nejen nesrovnatelně vyšší odměny za zápas, ale i lepší podmínky pro přípravu, včetně třeba komfortu při cestování. Je to spravedlivé, když v porovnání s ženami jejich kolegové na světové úrovni ničeho velkého nedosáhli?

„Myslím, že jsme vždycky byly týmem, kde se jedna postavila za druhou. A stejně tak budeme tvrdě bojovat, aby náš tým dostal, co si zaslouží a pozvedl i ženský fotbal jako takový,“ řekla deníku New York Times jedna z hlavních hvězd americké fotbalové reprezentace Megan Rapinoeová. Společně se svými reprezentačními kolegyněmi zažalovala u soudu v Los Angeles Americkou fotbalovou asociaci, která by prý měla postupovat „genderově“ vyváženě a zajistit ženským reprezentantkám ve fotbale stejné podmínky jako mužům. Soud vynese podle amerických médií rozsudek nejdříve na začátku příštího roku.

Rapineová tvrdí, že americké fotbalistky nebojují jenom za sebe a své nástupkyně, ale za „všechny hráčky na celém světě a také všechny ženy, které mají právo bojovat za své uznání a ocenění svých zásluh“. Americká reprezentace třikrát vyhrála mistrovství světa (včetně minulého šampionátu) a čtyřikrát získala olympijský titul.

Precedent pro celý svět

I když rozhodnutí amerického soudu nebude mít přímý vliv na sportovní legislativu v jiných zemích, podle některých právníků, zabývajících se sportem, půjde o precedent s celosvětovým dosahem. Není mnoho pochyb o tom, že pokud by americké fotbalistky u soudu vyhrály, inspirovalo by to k podobným požadavkům i jiné sportovkyně. Důležité ale především zůstává, jak soud odpoví na otázku smyslu státní sportovní reprezentace. Americká fotbalová asociace podobně jako svazy v Evropě argumentuje, že v mužském fotbale s točí mnohem více peněz, je o něj větší zájem ze strany diváků i sponzorů, a proto mají také hráči větší odměny. Více totiž vydělávají i pro reprezentaci. A nic na tom nemění ani fakt, že na rozdíl od amerických fotbalistek nikdy nezískali ani jeden světový titul a nejsou v absolutní světové špičce.

Příkladem nerovnosti ve fotbale může být i srovnání příjmů těch největších hvězd ženského a mužského fotbalu. Portugalská superstar Cristiano Ronaldo si podle časopisu Forbes přijde každoročně jen díky sponzorským smlouvám na více než 40 milionů dolarů, zatímco ženská fotbalová hvězda první velikosti, Američanka Alex Morganová, dostane od sponzorů „jen“ 3 miliony dolarů. Americká fotbalová asociace tak trvá na tom, že nižší příjmy ženských fotbalových reprezentantek nejsou žádným „sexismem“, ale prostou ekonomickou realitou.

Podobně argumentují i další fotbalové svazy, včetně toho českého. „Do mužské reprezentace proudí kvůli většímu zájmu diváků i sponzorů mnohem více peněz, čemuž odpovídají i odměny hráčů,“ řekl INFO.CZ mluvčí Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Michal Jurman. Mužští reprezentanti si za vítězství v kvalifikačním zápase na mistrovství Evropy mohou za 90 minut hry podle něj přijít až na 150 000 korun. Z toho ale dostanou hned jen polovinu, zbytek jen pokud na šampionát postoupí. Za remízu dostanou za stejných podmínek maximálně 50 000 korun, při prohře zůstanou bez bonusu.

U fotbalových reprezentantek je nově systém prakticky stejný, výrazně se ale liší částky. „Za vítězství v zápase může fotbalistka dostat 12 000 korun, ovšem stejně jako u mužů dostane polovinu hned a zbytek při postupu z kvalifikace,“ řekl Jurman. Za remízu náleží fotbalistkám v úspěšné kvalifikaci 6000 korun, v neúspěšné polovina. Podobně se podle dostupných informací liší platy fotbalistů a fotbalistek i v jiných zemích. Výjimkou je v Evropě pouze Norsko, které už dnes odměňuje své reprezentační fotbalistky úplně stejně jako jejich kolegy.