Říkali mu valašský Edison. Sousedík byl válečný hrdina i náš první propagátor elektromobility | info.cz

Česká televize se chystá odvysílat sérii dokumentů o zapomenutých regionálních hrdinech. Tím prvním, který by měl sérii odstartovat, je Josef Sousedík. Gestapem zabitý vsetínský odbojář a hlavně geniální vynálezce, měl patentovány přes dvě stovky vlastních vynálezů. Tím nejznámějším je vlak Slovenská strela, jenž předběhl dobu a co do rychlosti jej na trati překonalo až Pendolino. Dnes, v době elektromobility, by byl nepochybně králem automobilek, protože to byl právě Sousedík, kdo uměl předvídat budoucnost a otevřel první českou továrnu na výrobu elektromotorů. Ostatně i jeho náhrobek na Valašském Slavíně má podobu řezu elektromotorem.

Tomáši Sousedíkovi byl teprve rok a půl, když mu otce zapojeného do valašského odboje odvleklo Gestapo a zastřelilo. O to víc se však o jeho osud a práci začal později zajímat. Matka mu totiž vyprávěla, že otec kromě toho, že byl starostou poměrně velkého města Vsetína, stihl otevřít první továrnu na výrobu elektromotorů, která zaměstnávala v chudém valašském kraji 350 lidí a vymyslel stovky vynálezů. Ty se pak v jeho soukromé firmě vyráběly.

„Až si říkám, čeho všeho by otec ještě mohl dosáhnout, kdyby jej gestapo předčasně nezabilo. Oni jej zabili v předvečer jeho padesátých narozenin, byl vlastně na vrcholu sil a mohl ještě klidně dalších 35 let fungovat. Do těch svých 49 let měl na kontě 220 patentů, takže si myslím, že jich nakonec klidně kolem pěti set mohlo být. Asi by to stoupalo s jeho zkušenostmi a s rozvojem techniky by to dotáhl úplně jinam. Vezměte si, že v té době ještě nebyly polovodiče. A on už tehdy narozdíl od Křižíka, který sázel na stejnosměrný proud, celkem geniálně odhadl, že budoucnost je ve střídavém proudu,“ popisuje Tomáš Sousedík.

Přesto byla osobnost „valašského Edisona“ v době komunismu pozapomenuta. Komunisté jej neradi připomínali, protože Josef Sousedík se netajil svým odporem k této organizaci a navíc to byl na svou dobu velkopodnikatel. Takže přestože byl aktivně zapojený do protinacistického odboje, mimo jiné i v operaci britského parašutistického výsadku Clay-Eva, tak jej komunisté vymazali z historie.

První připomínkou na multifukční osobnost byla tak až drobná publikace, která vyšla až sedmdesát let po jeho smrti. A pak teprve v roce 2008 výstava, kterou uspořádala fakulta ČVUT při příležitosti svého třísetletého výročí . „To proto, že v odborných skriptech se jeho práce dost dobře zamlčet nedala, takže v odborných kruzích se o něm vědělo,“ říká Sousedíkův syn.

Ten se sám spolu s rodinou dlouhá léta snažil, aby otec dosáhl ještě jiného ocenění, než že je po něm ve Vsetíně pojmenována škola. A předloni se to povedlo: z rukou prezidenta jeho syn převzal na Hradě Medaili za hrdinství in memoriam. Otcova smrt je však dodnes tak trochu obestřena tajemstvím, protože Gestapo zřejmě původně nemělo v úmyslu jej zastřelit. V prosinci 1944 jej vzali „jen“ k výslechu, ale z neznámých důvodů došlo k hádce a bitce a při ní jeden z gestapáků Sousedíka zabil.

„Teď už jsou samozřejmě nové knihy a chystá se velká sláva, když příští rok zrekonstruovaná Slovenská strela vyjede znovu na trať. Její rekonstrukce trvala dlouho, protože je to Národní památka, takže ke všemu se vyjadřovali památkáři. Například se i velmi složitě hledal historicky věrný červený lak na karoserii,“ říká Tomáš Sousedík, který na práce okolo Strely, vlaku s nezaměnitelným designem, dohlížel.