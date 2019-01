Rituální porážka je humánnější, její zákaz nic neřeší, říká pražský košer řezník

Jak vnímáte zákaz rituálních porážek v Belgii?

Jedná se nepřekvapivě o něco, co vyvolal krajně pravicový politik. Důvodem pak nebyla žádná ušlechtilá snaha o ochranu zvířat, ale jeho přesvědčení, že zákazem především halal porážek nějak zamezí šíření islámu. Samozřejmě to vedle halal museli aplikovat i na košer, aby to nebylo diskriminační. Svezla se na tom tedy i židovská komunita, která je oproti té muslimské minoritní a nikdo ji ani z toho, že by porážkami šířila své náboženství, neobviňuje.

V Česku je v tomto ohledu jaká situace?

U nás si o povolení může na ministerstvu zemědělství zažádat náboženská obec, která k tomu zmocní vyškoleného člověka s potřebnými zkouškami. Já jsem takto prakticky jediný, kdo košer porážky u nás dělá. Je to dáno i tím, že poptávka po košer mase je u nás mizivá.

Co si pod tím máme představit? O jaký objem jde?

V porovnání s počty zvířat poražených nerituálně je to skutečně mizivé číslo. Hovězí dobytek jsme neporáželi už asi tři roky, předtím to byly jednotky kusů ročně. Troufnu si říct, že roční objem košer porážek zvládnou klasická jatka zpracovat během dne. U toho hovězího víc zvířat uhyne nevhodným zacházením během chovu, než je poraženo košer způsobem.

U halal porážek je situace obdobná?

To bohužel neumím a ani nemohu posoudit, to se musíte zeptat někoho, kdo se tím zabývá.

Je nízký počet košer porážek u nás dán jen málo početnou židovskou komunitou?

S ministerstvem jsme měli dobré vztahy, z naší strany nadstandardní. Kupříkladu ministerstvo nás ze zákona nemůže donutit porážet jen pro naše vlastní účely a potřeby, ale my sami jsme v tom vyšli vstříc a zavázali se to dělat a to jsme vždy ctili. V důsledku toho jsme odmítli dělat byznys za stovky milionů ročně. Židovské komunity z Izraele nás žádaly, abychom dělali v Česku porážky i pro ně, stejně tak komunity v západní Evropě. My dostáli našemu slovu, a tak se ta velkovýroba přesunula jinam, konkrétně do Polska.

Rituálním porážkám je jejich odpůrci vytýkána nehumánnost, konkrétně fakt, že zvířata nejsou před porážkou omráčena. Jak se k této výtce stavíte?

I košer porážky musí probíhat na jatkách, tak vím, jak to tam chodí. Utrpení, kterým projdou zvířata z velkochovů, která jsou stejně mechanicky, jako jsou chována, i porážena, je nesrovnatelně větší, než to, co zažívají zvířata určená ke košer porážce. Moderní masný průmysl je něco, s čím se absolutně neztotožňuji. Navíc i kontrola kvality masa je z náboženských důvodů mnohem přísnější než u nekošer masa.

A co samotná porážka? Netrpí zvíře bez omráčení?

Náboženská pravidla třeba ohledně toho, jak musí být nabroušen nůž, jsou mnohem přísnější než předpisy na standardních jatkách. I sama skutečnost, že košer porážky probíhají v menším měřítku, umožní chovat se k těm zvířatům tak, jak si zaslouží.

V tomto ohledu za sebe musím říct, že například velkoobjemové košer porážky v Polsku už také nejsou tak úplně košer, protože s počtem roste utrpení, které judaismus stejně jako nenáboženské zákony přísně zakazuje. Proto si na to proškolený košer řezník dává větší pozor než klasický řezník .Náboženský rozměr ho v tomto ohledu nutí k mnohem větší ohleduplnosti a odpovědnosti.

Myslíte, že zákaz rituálních porážek dospěje i do Česka nebo že se rozšíří v rámci evropské legislativy po celé EU?

Možné to samozřejmě je, netroufám si to odhadovat. Ale ničemu to nepomůže. Přesunulo by se to za hranice EU, což by znamenalo jen to, že pro část lidí by se maso stalo finančně nedostupným. To už v zemích, kde jsou rituální porážky zakázány, můžeme pozorovat. Navíc by se ani nedostali k čerstvému masu, i kvalita toho zmraženého, co by k nám šlo, se obávám, že by byla diskutabilní. V konečném důsledku by to mohlo vést i k tomu, že část už teď nepočetné ortodoxní komunity by z Evropy raději odešla. A to věřím, že nikdo v EU nechce.