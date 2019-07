Roboti jsou pro průzkum vesmíru zásadní, automatizace má enormní potenciál, říká Král | info.cz

V sobotu uplynulo padesát let od chvíle, kdy člověk přistál na Měsíci. Technologie, které byly v době Neila Armstronga a Apolla 11 pouhé sci-fi, se běžně používají k průzkumu vesmíru. Do kosmických výprav se navíc začínají zapojovat i soukromé firmy. „To je jev, který má místo jen ve velkých ekonomikách. V Evropské unii a v zemích, jako je Česko, na to žádná soukromá firma nedosáhne,“ říká Luboš Král z Centra umělé inteligence Fakulty elektrotechnické na ČVUT v rozhovoru deníku E15.

Jak se dá umělá inteligence využít při průzkumu vesmíru?

Vždycky jsem byl zastáncem toho, abychom do vesmíru vysílali převážně lidi, protože to neuvěřitelně pomáhá rozvoji technologií s tím spojených. Potřebujete daleko komplexnější výbavu, abyste v kosmu udrželi lidskou bytost. Za posledních několik let jsem ale udělal obrovskou přesmyčku. Protože věcí pro zkoumání, i ve sluneční soustavě, je obrovské množství a nemá vůbec smysl, aby se tam posílali lidé.

Proč?

Robotika a systémy, které se nyní vyvíjejí, by se měly nasazovat v kosmickém průzkumu. Pro to, abychom se posunuli dál, je to zásadní. I kdybychom měli udělat virtualizaci člověka v tom systému, tak je problémem obrovská energetická náročnost a velikost systémů pro dosažení vesmírných cílů. Roli tam samozřejmě hraje i obrovská cena. Jsem tedy velkým zastáncem využití automatizace, která už se samozřejmě používá.

„Malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo.“ Padesát let od americké mise na Měsíc

V čem vidíte naopak nevýhodu nasazování automatických systémů?

V tom, že se musí testovat na podmínky, ve kterých se nakonec budou používat. Úplně nejmodernější technologie není možné nasazovat, protože je nemáme odzkoušené. Přesto v tom ale vidím enormní potenciál.

