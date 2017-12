Rošády na ministerstvech: Babiš chce upravit služební zákon, čistky ale probíhají už teď

Už v prvních dnech po jmenování nové vlády je jasné, že na ministerstvech dojde k personálním změnám. Babišův kabinet je přitom první, který během obměny lidí na vysokých pozicích, musí brát zřetel na služební zákon. Díky němu by na odborných pozicích nemělo docházet k personálním zemětřesením. Odborní náměstci si ale ani tak nemohou být jistí, že se jich změny nedotknou. Nová vláda už navíc ve svém programovém prohlášení uvedla, že úprav by se měl dočkat i samotný služební zákon. Babišova vláda se do změn vrhá i přesto, že zatím nemá vyjednanou důvěru. Podle některých odborníků za tím může být i snaha obsadit včas klíčové pozice.

„Zákon podle mě poměrně jednoznačně odlišuje úřednické posty, které spadají pod státní službu, a ostatní posty na úřadech státní správy, které mají politický charakter,“ uvedl chvíli po volbách v rozhovoru pro INFO.CZ „seuperúředník“ Josef Postránecký. Praxe ovšem ukazuje, že i noví ministři mohou využívat různých kliček.

V posledních dnech se v médiích objevila první jména, jichž by se měly změnit týkat. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán zvažuje, že jmenuje počátkem nového roku do funkce politického náměstka bývalého sociálního demokrata a kritika Bohuslava Sobotky Jeronýma Tejce. Informoval o tom server Aktuálně.cz. Nová ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO) si do resortu přivádí bývalou šéfku Úřadu práce Marii Bílkovou nebo bývalého šéfa České správy sociálního zabezpečení Viléma Kahouna, jak uvedl server HlídacíPes.org. Náměstek pro hazard Ondřej Závodský, kterého odvolala nová ministryně financí Alena Schillerová, zvažuje, že se proti odvolání bude bránit u soudu.

Naopak zřejmě zůstanou i reprezentanti některých politických stran. Andrej Babiš například dál spolupracuje s tajemníkem pro evropské záležitosti Alešem Chmelařem (ČSSD). Ten uvedl již dříve v rozhovoru pro INFO.CZ ke svému dalšímu působení v úřadu: „Mé místo je služební a mým úkolem je sloužit vládě a vykonávat politiku vlády České republiky. Jsem přesvědčen o tom, že politika české vlády, musí být v Evropě konstruktivní, protože to je v jejím bytostném zájmu“.

Podle politologa Lukáše Jelínka zatím žádné zásadní čistky neprobíhají. „Odchází především političtí náměstci a nominanti politických stran. Úvahy o tom, že se nezastaví jen u nich, jsou ale oprávněné,“ říká pro INFO.CZ. Sám Andrej Babiš mluvil o tom, že je potřeba pročistit i dozorčí rady, rady pojišťoven a další instituce. Už v prvních chvílích po jmenování vlády se potom vyjádřil, že je potřeba začít „makat“. Nehledě na to, že vláda zatím nemá vyjednanou podporu. Podle Jelínka za tím může být i snaha dosadit na klíčová místa lidi, na které se může spolehnout i do budoucna. Pokud by totiž současná vláda důvěru nezískala, může dojít v budoucnu na scénář, v němž bude muset Babiš přenechat premiérské křeslo někomu jinému.

Služební zákon, kterým se musí nová vláda řídit, má za cíl stabilizovat úřednický aparát a zabránit personálním zemětřesením, ke kterým v resortech při obměnách vlády běžně docházelo. Noví ministři si mohou přivést své politické náměstky. Stabilní by naopak měla být místa odborných náměstků. K jejich odvolání může dojít jen v případech, které jsou uvedeny v zákoně o státní službě. Jedná se například o organizační důvody, pokud přestanou splňovat zdravotní předpoklady nebo ztratí bezpečností prověrku. Praxe ale ukazuje, že ke změnám může i tak dojít. V případě Závodského využilo ministerstvo podle serveru Neovlivní.cz kličku rušení a slučování odborů.

Podobný postup už využil i člen Sobotkovy vlády. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) po svém příchodu do resortu odvolal dvě odborné náměstkyně. Tvrdil, že postupuje podle služebního zákona a ruší nadbytečné vedoucí pozice.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) by se naopak díky služebnímu zákonu mohl na ministerstvu udržet. Před příchodem do ministerské funkce působil na resortu jako odborný náměstek a došlo jen k pozastavení jeho státní služby. Zda tento krok opravdu využije, zatím není jasné. „Do doby, než bude schválena organizační změna MPO nám nepřísluší se v této věci vyjadřovat,“ zní z resortu.

„Tradičním stranám se podařilo dosadit i na místa odborných náměstků nebo šéfů sekcí často své straníky. V těchto případech jde velmi těžko rozlišovat, kdo z nich je skutečný expert na svém místě a kdo se tam dostal díky politickým vazbám. Služební zákon pomáhá jen částečně,“ tvrdí politolog Jelínek s odkazem na to, že už samotné přijímání zákona bylo složité a skončilo mnoha kompromisy.

Norma by se nyní mohla dočkat změn. V programovém prohlášení vlády se konkrétně píše o prosazení novely služebního zákona. „Státní služba musí být otevřená odborníkům zvenčí, je nutné odstranit byrokratické překážky při získávání vzdělaných a motivovaných pracovníků. Přehodnotíme administrativní náročnost celého systému a zajistíme pružnější pravidla,“ uvádí dokument.

Podle Jelínka jde ovšem Babiš při promluvách o otevření státní správy expertům proti smyslu služebního zákona, který má státní správu také stabilizovat. „Není to tak, že kterýkoliv expert z byznysu může přijít a okamžitě se stát úspěšným státním úředníkem. Je to sama o sobě profese, která si zaslouží svůj respekt. Obcházet to tím, že se bude změkčovat služební zákon ve prospěch politiků nebo lidí z firem, mi přijde absurdní,“ říká politolog.

„Existence zákona je podmíněna i požadavkem Evropské komise, která vyžaduje, aby evropské fondy byly spravovány úředníky, kteří obsadí posty podle určitých zákonných pravidel,“ připomněl v rozhovoru pro INFO.CZ „superúředník“ Postránecký.