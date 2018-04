Rozdělené Česko: Diplomacie vnímá zásah v Sýrii jako vzkaz proti chemickým útokům. Hrad ho odsoudil

Česká diplomacie vnímá noční útok USA, Británie a Francie v Sýrii jako jasný vzkaz těm, kdo by chtěli pokračovat v chemických útocích. Rada bezpečnosti OSN podle ní nedokázala situaci v Sýrii účinně řešit. Hrad útok odsoudil, mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček navíc na twitteru slovně napadl novináře a obvinil je z podpory války. Už ve čtvrtek reagoval Ovčáček na komentář INFO.CZ tím, že se novináři při představě váky „slastě olizují“ a měli by být posláni do první linie.