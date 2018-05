Rozhodnutí o přesunu ambasády do Jeruzaléma musí být rázné, pak se nad ním nikdo nepozastaví, míní velvyslanec

Kdyby Česká republika přestěhovala své velvyslanectví do Jeruzaléma bez otálení, za pár let se nad tím nikdo nepozastaví, řekl v rozhovoru s ČTK izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron. Přesun českého zastoupení z Tel Avivu výrazně podporuje prezident Miloš Zeman. Česká diplomacie zatím přistoupila k otevření honorárního konzulátu v Jeruzalémě a uvažuje také o pobočce Českého centra.

„Myslíme si, že by bylo dobré udělat jasné a rychlé rozhodnutí, ne čekat a dělat jeden krok, další rok další krok a za tři roky další,“ míní velvyslanec. „Pokud se skutečně rozhodnete, přestěhujte ambasádu, ať je to hotové. Za dva tři roky už to bude fait accompli (hotová věc),“ použil Meron diplomatický slovník. „Lidé si zkrátka řeknou: 'V pořádku, Česká republika má velvyslanectví v Jeruzalémě, tak jako to mají jiné země',“ prohlásil a dodal, že stejný plán mají třeba USA nebo Guatemala.

O přesunu ambasády mluví český prezident už několik let. Minulý týden během oslav 70. výročí založení Izraele, které hostil na Pražském hradě, Zeman prohlásil, že stěhování ambasády je třífázový proces. Prvním krokem je podle něj otevření honorárního konzulátu v Jeruzalémě. Druhým kancelář Českého centra i dalších agentur, které zastupují ČR v zahraničí.

Ministerstvo zahraničí následně oznámilo, že honorární konzulát začne fungovat v květnu a pobočka Českého centra by mohla být otevřena do konce roku. Rozhodnutí o další formě zastoupení v Jeruzalémě zatím nepadlo. Diplomacie však vždy zdůrazňuje, že kroky České republiky budou v souladu s pozicemi EU i OSN. Obě organizace ve svých postojích zdůrazňují, že Jeruzalém by v budoucnu měl být hlavním městem jak Izraele, tak budoucího státu Palestina. I s ohledem na to mají státy své zastoupení v Tel Avivu.

Podle Merona je suverénním rozhodnutím české vlády, jak se svou ambasádou naloží. „Po Evropě mohou zaznívat i hlasy, které budou říkat: 'My bychom tohle nedělali'. Mohou na to mít jiný pohled. Ale myslím, že je to na české vládě,“ řekl.

Izraelci stěhování ambasád vnímají jako uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele. Podle Merona jde o potvrzení reality, neboť ve městě sídlí izraelský prezident i další vládní instituce, jak je zvykem u hlavních měst. Prohlášení prezidenta Zemana i postoj české vlády označil diplomat za velmi povzbudivé.