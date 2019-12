Rozhovory roku: Bída opozice, ozvěny ukrajinské války nebo druhý život estébáků | info.cz

ROK 2019 | V uplynulém roce jsme vám na INFO.CZ přinesli desítky rozhovorů. Mluvili jsme s politiky, kteří ovlivňují vaše životy, se znalci veřejného dění i se zahraničními osobnostmi, , které se na svět dívají jinýma očima než my v Česku. Připomeňte si nejvýraznější texty v následujícím přehledu.

Těžké čtení snad pro všechny politiky. Sociolog Daniel Prokop s tradičním vhledem a přesností popisuje, jak se pletou, co přehlížejí a proč se jim nedaří porazit Andreje Babiše. Aneb čemu v novém roce věnovat síly?

Ke kauze Andreje Babiše promluvil ředitel české Transparency International David Ondráčka. Jeho sdělení sice zaznělo ještě před obnovením stíhání, ale je zásadní a často přehlížené: státní zástupci nejsou bozi a zaslouží kritiku. Jak Ondráčka řekl: „Dá se sledovat, zda mají výsledky, či nikoliv. Velké kauzy ty výsledky definují. A v tomto skóre pro šéfy státních zastupitelství moc příznivé není.“

Může to být další z pomníků Trumpovy administativy. Ambiciozní americká „dohoda století“, která má za cíl ukončit izraelsko-palestinský spor, vázne. Palestinský ministr zahraničí v rozhovoru pro INFO.CZ nabízí jednoduché vysvětlení proč: dělali ji amatéři. Plán podle něj nemá šanci na úspěch.

Před lety se o ní mluvilo jako o nejbližší válce. Dnes je sice pořád stejně blízko, ale už se na ni tak trochu zapomíná. Konflikt na východě Ukrajiny přitom stále přináší dramatické osudy. Na Donbasu bojovala i Oksana Jakubova. V otevřeném rozhovoru pro INFO.CZ popsala, jak těžký pro ni byl návrat z fronty domů, kdy se musela vyrovnávat s nespavostí a posttraumatickým syndromem. Proč pro ni bylo natáčení dokumentu větším osvobozením než přítomnost rodiny nebo péče psychologů?

Oksana Jakubova na záběrech z filmu Bez viditelných příznakůautor: Člověk v tísni

Oslavili jsme 30 let bez komunistů a spolu s tím si připomněli, že vlastně řada z nich sedí ve vysokých funkcích. Badatel Radek Schovánek v rozhovoru vysvětlil, proč je otázka spolupráce s StB stále živá a proč se ani po třech dekádách nepodařilo velkou část zločinů komunismu došetřit.

Alžírsko prožilo bouřlivý rok a politické otřesy. INFO.CZ bylo přímo u toho a z revolučně naladěných ulic přineslo několik původních textů. Třeba rozhovor s aktivistou a novinářem Idírem Tazirútem.

Klimatické změny nepřinášejí jen obavu z negativních následků globálního oteplování. Tání arktických ledovců podle vědců zároveň otevírá úplně nové možnosti ve využívání Arktidy. „Státy jako Rusko, USA či Norsko už dnes počítají s tím, že se Arktida začne osidlovat, stále více lidí tam bude žít natrvalo,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ vedoucí Centra polární ekologie na Jihočeské univerzitě Josef Elster.

Jak zastavit migraci z Afriky, proč se nejhůř mají Afričané v bývalých francouzských koloniích a proč musí evropské elity změnit svůj přístup k „černému“ kontinentu? O tom všem s INFO.CZ promluvila kamerunská novinářka Patty Bebe.

Kamerunská novinářka Patty Bebeautor: Archiv Patty Bebe

Kde končí svoboda podnikání? David Solomon jednu takovou hranici našel. V pražských Hájích provozuje restauraci a řekl si, že v ní nechce nikoho, komu ještě nebylo 18 let. Že to zní logicky? Jak pro koho, od inspekce totiž dostal pokutu. Co následovalo, popsal v rozhovoru.

Odkud jsme přišli a kdo byli naši předkové? Archeolog Jaromír Beneš boří některé zažité představy a mýty. Jedním z nich může být i legenda o tom, že území Česka kdysi osídlili Slované, kteří přišli z východu a vytlačili ze střední Evropy Germány a Kelty.