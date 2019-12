Rozhovory roku: Vzpomínky na listopad, emotivní ministryně a výbušná slova o autistech | info.cz

ROK 2019 | V uplynulém roce jsme vám na INFO.CZ přinesli desítky rozhovorů. Mluvili jsme s politiky, kteří ovlivňují vaše životy, se znalci veřejného dění i se zahraničními osobnostmi, které se na svět dívají jinýma očima než my v Česku. Připomeňte si ty nejvýraznější texty v následujícím přehledu.

Zásadní příspěvek k 30. výročí pádu bývalého režimu přinesl Vratislav Dostál. Jeho rozhovor s disidentem a dramatikem Milanem Uhdem patří k tomu nejlepšímu, co jste si k listopadovému výročí mohli přečíst. Proč se Kundera nevrátil z Francie a v čem selhal Havel?

Milan Uhdeautor: Hana Němečková

Když Alexander Gorbunov začal psát pod pseudonymem StalinGulag, netušil, jak populární jeho příspěvky kritizující poměry v Rusku budou. Dnes ho sledují statisíce lidí a jeho identita už není tajemstvím. „Samozřejmě mám strach, jako každý normální člověk,“ popisoval v rozhovoru pro INFO.CZ. Jak vidí dnešní Rusko?

Jedním ze symbolů tuzemské politiky byla letní vládní krize a lavírování ČSSD, zda být v koalici s Babišem. V rozhovoru tuto epizodu emotivně hodnotila výrazná postava sociální demokracie, ministryně Jana Maláčová. A do řad Babišova hnutí ANO vzkázala: „Nejsem žádnej prominentní fracek, šetření mám v DNA.“

Jeho slova vyvolala bouřlivé reakce, kontroverzi a silnou kritiku. Psychiatr Jaroslav Matýs pro INFO.CZ promluvil o fenoménu jménem Greta Thunbergová a svérázně hodnotil, jak autisté vidí svět kolem sebe. Připomeňte si interview, které ho stálo místo.

Jaroslav Matýsautor:

Znovu politika a Andrej Babiš, tentokrát pohledem marketéra Karla Křivana. Nadhled, originální postřehy a velmi dobré vysvětlení toho, co se kolem nás děje. Stojí za přečtení i dnes!

Dana Drábová tvrdě účtovala s německou snahou o přechod na zelenou energetiku bez jaderných elektráren. Málokdo dokáže popsat tu trnitou cestu tak dobře jako ona. V rozhovoru vysvětlila, proč je německá energiewende tak trochu nereálná.

Dokázali jsme se 30 let od pádu komunismu vyrovnat s minulou érou? Polský historik a šéf Muzea varšavského povstání Pawel Ukielski si myslí, že nikoli. S volá po tribunálu, který by to někdejším komunistickým pohlavárům spočítal.

Jaroslav Šíma a Vladimír Kavka, dva čeští experti na údržbu krajiny, jezdí po republice s kontroverzní přednáškou, která zpochybňuje teorii o zásadním vlivu průmyslových emisí na globální oteplování. Jejich teze jsou v určitých ohledech mimo mainstream. Co je k nim vedlo?

INFO.CZ vás v seriálu Advokáti proti totalitě seznamovalo s barvitými osudy právníků za minulého režimu. Skvěle to ilustruje příběh Milana Hulíka. Vyučit se musel zedníkem, ale hájil i “Čuňase” nebo Plastiky a spoluzakládal dnešní BIS. Jaké byly jeho vztahy s disidenty a jak vzpomíná na Havla?

Případová studie o úpadku současného českého fotbalu. I tak by se dala stručně popsat kniha Luboše Beniaka Dvě minuty mistry světa. Tenhle rozhovor se fotbalovým bafuňářům nečetl snadno.