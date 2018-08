Rusko má imperiální mentalitu zakódovanou a nechce se jí zbavit, Filipova slova o roce 68 jsou absurdní, říká historik

Okupace 68 a následná normalizace posílily přesvědčení, že se veřejně neříká to, co si člověk skutečně myslí. Jsou-li dvě, tři generace vychovány v této schizofrenii, musí to mít dopad i na současnost. Nepřijde nám třeba nemyslitelné, že by se projevený názor opět mohl vymstít, říká v rozhovoru pro Reflex politolog a historik Stanislav Balík.