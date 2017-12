Rušný sněmovní leden: Babiš bude na výboru vysvětlovat Čapí hnízdo den před hlasováním o důvěře vládě

Jednání se uskuteční den před tím, co bude Sněmovna projednávat žádost o vyslovení důvěry Babišově jednobarevné menšinové vládě. Zatím není jasné, zda výbor už na tomto zasedání dospěje k doporučení plénu, zda má Babiše a Faltýnka ke stíhání vydat, nebo ne.

„Osobně se domnívám, že na základě rozpravy, která probíhala v mandátovém a imunitním výboru, se to nedá čekat,“ řekl zpravodajka výboru Kateřina Valachová (ČSSD). Grospič a ani místopředsedkyně výboru Taťána Malá (ANO) nechtěli věc komentovat.

Vyšetřovatel Pavel Nevtípil už byl podle informací z výboru zbaven mlčenlivosti, aby mohl před jeho členy vypovídat. V případě státního zástupce Jaroslava Šarocha výbor na informaci o zbavení mlčenlivosti ještě čeká.

Výbor zopakoval požadavek na policisty, aby se jeho členové mohli seznámit se spisem případu Čapí hnízdo přímo ve Sněmovně, což policie nedávno odmítla. „Debatovali jsme o tom, že budeme žádat policejní orgán, aby nám vycházel trochu více vstříc. To znamená, aby nám umožnil nastudování spisu v Poslanecké sněmovně, popřípadě aby rozšířil termín, do kdy můžeme spis studovat my na policejní stanici,“ uvedla Malá.

Grospič podotkl, že členové výboru jsou si vědomi toho, že by měli policejní žádost o Babišovo Faltýnkovo vydání řešit bez odkladů a průtahů. Chtějí proto, aby mohli nahlížet do spisu také mezi Vánoci a Novým rokem a v prvním lednovém týdnu. „Také žádáme o to, zda bychom mohli nahlédnout do dozorového prověrkového spisu,“ dodal.

Policie obvinila před sněmovními volbami vedle Babiše a Faltýnka kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo dalších devět lidí včetně manželky premiéra Moniky Babišové. Babiš je podezřelý z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU. Faltýnka policie podezírá z dotačního podvodu. Oba podezření odmítají a hovoří o politické motivaci stíhání.

Sněmovna musí o vydání obou poslanců rozhodovat znovu, protože obhájili v říjnových volbách mandát a nabyli tím imunitu v plném rozsahu.