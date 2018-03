S ČSSD se shodneme ve většině oblastí, tvrdí Brabec. Největší spor mají strany o daně

Podle Brabce vytvořily ANO a ČSSD celkem 16 expertních týmů, do dnešního večera se uskuteční schůzky 13 z nich. "Zatím zprávy, co mi chodí od kolegů, nasvědčují tomu, že jsme schopni ve většině věcí najít shodu," řekl. Očekává, že v příštím týdnu začnou vrcholní představitelé ANO a ČSSD jednat o sporných bodech. Zároveň by v příštím týdnu měla začít i trojstranná jednání o programu mezi ANO, ČSSD a KSČM, aby se zohlednily i představy komunistů, kteří by podle záměru ANO měli ve Sněmovně podporovat menšinový koaliční kabinet zbývajících dvou stran.

Šéf ANO a premiér v demisi Andrej Babiš před odletem na bruselský summit EU novinářům řekl, že jeho kolegové budou do jeho pátečního návratu z Bruselu pokračovat ve vyjednáváních. "Hned v pátek, jak se vrátím, vyhodnotíme celkově vyjednávání s KSČM a ČSSD a ještě v pátek budeme pokračovat v jednáních s ČSSD," řekl Babiš.

Nejvýznamnější rozpor panuje zatím v daních. "Pro nás je nepřekročitelné zvyšování daní, nebudeme souhlasit ani se zaváděním nových daní," řekla Schillerová, která dnes za ANO jednala se sociálními demokraty o financích. Rozhovory o daňové politice podle ní budou pokračovat v pátek.

Brabec vidí i rozdíly v sociální politice, mimo jiné v názoru na oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu nebo u přídavků na děti. Rozkoly se ale podle něj neprohlubují a obě strany se snaží jednat tak, aby našly shodu.