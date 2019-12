Savov se přiznal k vlastnictví firem, k nimž se dosud nehlásil, včetně lounského Legiosu | info.cz

„Společnost Legios Loco ano, vlastním. Otevřeně. Tak tam je nějaká struktura, nějaká mateřská firma, nějaká babičkovská firma, takže na konci je nějakej fond, struktura typu fond, kterou vlastním já,“ řekl Savov Veselovskému a dodal, že v „šuplíku“ mu leží akcie firmy.

Ještě na začátku letošních prázdnin byly stovky lidí v Legiosu bez výplaty a policie rozháněla znesvářené strany varovnými výstřely, protože proti sobě bojovaly i s mačetou v ruce. Poté si tradiční českou vagonku od insolvenční správkyně pronajala skupina spadající do impéria zbrojaře Jaroslava Strnada, nyní jeho syna Michala – CSG. Podnik spravuje společnost DAKO-CZ.

„O tom něco vím, protože se mě to týká. Jedna věc je, jak to vypadalo ve skutečnosti a jak to bylo medializované. Paní insolvenční správkyně si tam přivedla motorkářský gang, který se tam nějak jako choval a proti tomu gangu tam stáli dělníci a ochranka,“ uvedl Savov. Ten se zároveň přiznal k vlastnictví dalších firem, k nimž se dosud nehlásil. Mimo jiné k velkému dealerství značek Hyundai a Honda a také k vydavatelství Mladá fronta, které v současnosti čelí insolvenčnímu návrhu.

Sám Michal Strnad prostřednictvím DVTV vzkázal, že vlastnictví firem má svá pravidla a nestačí se k nim přihlásit v rozhovoru. „Nota bene v situaci, kdy vlastnictví dané firmy nejprve několik let popíral. Není nám známo, jaké společnosti pan Savov skutečně vlastní, a proto se k jeho tvrzení těžko můžeme vyjadřovat,“ uvedl majitel CSG.