Se čtyřmi Babišovými ministry máme problém, vzkazují komunisté. Na toleranci zatím nekývli

„Všichni jsme si vědomi rizik, která tato vyjednávání mají z pohledu politiky KSČM, jejího myšlenkového základu. Také si všichni uvědomujeme rizika, kdyby Česká republika dlouhodobě neměla stabilní vládu. Tu odpovědnost zatím podle toho, jak ta diskuse probíhala, na sebe KSČM je ochotna vzít,“ uvedl Filip.

Odmítl odpovědět na otázku, kteří ministři současné vlády by se podle KSČM neměli objevit v nové vládě. „Tohle budu opravdu řešit jenom na jednáních s hnutím ANO a se sociální demokracií,“ zdůraznil Filip. O výhradách vůči třem až čtyřem ministrům, kteří podle Filipa neplní to, co vláda plnit má, už prý s Babišem hovořil. „On byl možná kritičtější než já k některým svým současným ministrům,“ tvrdí předseda KSČM.

Na otázku ohledně názoru na předsedu ČSSD Jana Hamáčka, prvního místopředsedu Jiřího Zimolu a poslankyni a bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou Filip řekl, že Hamáček a Zimola vždy odváděli poctivou práci.

V debatě o vyjednávání o vládě vystoupilo na schůzi ústředního výboru podle Filipa 17 diskutujících. Zazněl prý jen jeden názor, že komunisté by nově dojednávanou Babišovu vládu podporovat neměli. Ostatní se podle KSČM vyjádřili tak, že je třeba dál jednat. "Už jsme ve fázi jednání, kdy se rýsuje nějaká dohoda," dodal Filip.

Teprve příští týden by měla začít třístranná jednání mezi ANO, ČSSD a KSČM. Filip uvedl, že pokud by to bylo nutné, svolal by k věci případné tolerance vlády i mimořádné zasedání ústředního výboru. Sjezd, který se uskuteční v dubnu, by podle něho o věci rozhodovat neměl.