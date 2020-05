Se Švachulou jsme kamarádi, ale „koně jsme spolu nekradli“, tvrdí Faltýnek junior | info.cz

Vy jste na začátku března oznámil, že chcete dočasně pozastavit členství v hnutí ANO, že se „chcete zkoncentrovat po masivní mediální masáži”. Co vás k tomu vedlo, co bylo spouštěcím momentem a co cílem tohoto aktu?

Tohle je poměrně složitá věc, která nevzešla vzhledem k situaci s koronavirem v platnost. Tu moji žádost musí odsouhlasit předsednictvo hnutí a rozhodovat o tom bude, až se fyzicky sejde.

Když si sám pozastavíte členství, to nemá platnost?

Ne, platnost takového rozhodnutí se odvíjí podle stanov až od odsouhlasení předsednictva. To by mělo rozhodnout, jak se svolá.

Kdybyste měl odůvodnit, proč si pozastavujete členství v hnutí ANO, jak by takové odůvodnění znělo?

Důvody uvádím ve své žádosti a byl bych milerád, aby se mohla na předsednictvu odprezentovat co nejdříve. Pak se mohu o ty důvody podělit veřejně.

Jako pozorovatel toho, co se děje v hnutí ANO v Brně, předpokládám, že to souvisí s aktuálním vývojem. S takzvanou kauzou Stoka, ve které jsou obviněni někteří brněnští politici v čele s Jiřím Švachulou, rušením místních organizací v Brně…

Dá se to tak říct, ale podrobněji to chci rozebrat, až to moje rozhodnutí o pozastavení členství vejde v platnost prosím.

V souvislosti s kauzou Jiřího Švachuly se v policejních dokumentech, v médiích, skloňovalo i vaše jméno. Jaký jste spolu měli vztah, znáte se dobře, jste přátelé?

Jsme kamarádi dlouhá léta. Kolegové v politice, přátelé dobrého vína. To je tak v kostce všechno. Média to prezentují jako kdybychom byli bratři, kteří spolu kradou koně, ale to tak vůbec není. Nepotkávali jsme se denně, viděli jsme se třeba jednou za dva měsíce. Třeba když mi zavolal, že pořádají nějakou degustaci vína, tak jsem do jeho vinotéky přišel.

Jenže právě v té Švachulově vinotéce měla policie prostorový odposlech. Kdybyste měl nějakým způsobem popsat to, co se kolem Švachuly odehrálo, jak by zněla vaše verze příběhu?

Já bych to nerad komentoval nebo hodnotil. V médiích běhá hodně moc informací, ale já nejsem člověk znalý té kauzy. Myslím si, že je potřeba počkat na soud, na hlavní líčení, kde zazní spousta nových a zajisté podstatných informací.

Vy se neobáváte, že si detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu přijdou i pro vás?

Já se toho neobávám. Ale řečeno s klasikem, může se stát cokoliv.

Předpokládám, že jste se v té vinárně potkával s lidmi, kteří jsou v této kauze obviněni, obžalováni. Například s podnikatelem Samanem El-Talabani, který je korunním svědkem policie a žalobců a případ na něm z velké části „rozjeli“ a „postavili“. Jaké máte vztahy s ním?

Nulové. Ve svém životě jsem ho viděl asi pouhé dvě minuty. Během dvou minut si k někomu žádný vztah nevytvoříte.

On, Saman El-Talabani, to tak ale nevnímá, mluvil o vás a vašem otci hodně. Talabani mluvil o tom, že jste byli s otcem okradeni. „Do zločinecké organizované skupiny lze zařadit i Jiřího Faltýnka, který z titulu své pozice u Tepláren Brno přímo ovlivňuje veřejné zakázky zadávané tímto subjektem spřízněným firmám,“ objevilo se v policejním spisu. „Žes okradl Faltýnky a žes jim dal třicet procent místo těch padesáti, jak jste se domluvili. Tak toto vykládal Trunečka o tobě, aby se ochránil,“ říká na nahrávce El-Talabani. V konverzaci ve vinotéce také zaznívalo označení „efka“, kterým jste podle detektivů míněni vy s otcem. „Sám říkáš, že říkají lidi o mně, že jsem někomu já něco stopil. Já jsem nikomu nic nestopil. Ani efkovi starýmu, ani efkovi mladýmu,“ říkal například Jiří Švachula. Jaké pro to máte vysvětlení, komentář?

K tomu nemám co říct. Bez komentáře. Když se dva lidi baví o někom třetím, tomu nikdy nemůžete zabránit. Já jsem o těhle rozhovorech vůbec nevěděl, a netušil jsem, že se o mně takto baví. Proto mě to byla naprostá novinka. Velké překvapení.

V Hospodářských novinách se teď aktuálně objevil další přepis odposlechu mezi Talabanim a Švachulou a jeho policejní výklad: „U tohoto sdělení vzniká podezření, že se jedná o podíl z ceny ovlivněných veřejných zakázek – tedy o vyvádění peněžních prostředků směrem k dalším členům stejné politické strany. Starým pánem, který je v rozhovoru zmíněn, pak je pravděpodobně myšlen Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí ANO“. Můžete se k tomu vyjádřit?

Tento článek je již několikátá recyklace informací, které jsou známé. Ale chápu že za účelem zvýšení čtivosti tohoto média je to vhodné téma. Nicméně se domnívám, že je minimálně neetické uvádět v článku lživé nebo zavádějící informace jako například to, že jsem byl šéf představenstva Tepláren Brno, což není pravda a lze to jednoduše dohledat internetu.

U vašeho otce, místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, policie kvůli kauze Švachula byla, dokonce si odnesla nějaké věci. Také jste měl podobnou „návštěvu“?

Ne. Nikdy.

Kdybyste to měl v kostce shrnout, tak tvrdíte, že vaše případná angažovanost v kauze Švachula se limitně blíží nule?

Dá se říct. Moje jediné provinění je takové, že některé osoby z této kauzy znám. Nikdy nemůžete ovlivnit, jak o vás někteří lidé mluví.

Náhodná realitní transakce

No počkejte. V souvislosti s vámi se objevily informace o vaší účasti ve statutárních orgánech Tepláren Brno a následné stavbě domu…

Pojďme si říct fakta. Za prvé. Představenstvo tepláren, které zajišťuje vedení té společnosti, je kolektivní orgán, který měl šest členů. Já jsem byl rok místopředseda představenstva, za ten rok jsem se s činností té společnosti v podstatě seznamoval. Odešel jsem od počítače, na kterém jsem psal znalecké posudky, a jel jsem na představenstvo tepláren.

Jakou jste měl odbornost tam usednout, když říkáte, že jste se s činností společnosti rok seznamoval?

Ekonom. Pro mě to ale byla nová věc, kterou jsem se učil. Seznamoval jsem se s organizační strukturou té společnosti, se zákonem o veřejných zakázkách. Plus se tam řešily letité soudní spory, které jsme si museli nastudovat. Společnost má také rozsáhlé investice, studovali jsme proto pozorně i je. Jsem člověk, který o věcech rád něco ví, než o nich rozhoduje. Zhruba po roce se mi do té problematiky podařilo proniknout.

Ovšem teplárna přiklepla za vašeho působení stamilionové zakázky podnikatelu Ivanu Trunečkovi, který je stíhaný v brněnské kauze s krycím názvem Stoka. Napsalo se o tom hodně článků.

Já jsem v té době jako zástupce společnosti, který měl podpisová práva, nikdy nepodepsal jedinou smlouvu s panem Trunečkou. Nemám problém tyto skutečnosti doložit, kdyby to po mně někdo chtěl, bez problémů to doložím. Pro člověka, který chodu té firmy nerozumí, a něco se tam děje, chápu, že může pojmout určité podezření. Řekněme si na rovinu také, že se spousta podezření nepotvrdí. Já chci jenom říct, že představenstvo této firmy je kolektivní orgán, který rozhoduje většinovým hlasováním a rozhodující hlas má předseda představenstva. Kdybych já sám chtěl prosadit něco v teplárnách, tak to prostě nejde. A navíc během toho roku v představenstvu v roce 2015 jsem se seznamoval s chodem firmy, s jejími vedoucími pracovníky. A dozorčí rada, ve jsem v minulém volebním období působil jako předseda, a jejíž členem jsem nově od prosince 2018, je opět kolektivní orgán. A dozorčí rada je kontrolní orgán, se zadáváním zakázek nemá nic společného, tam chodí informativní materiály ve vztahu k projektům, k vysoutěženým cenám, jaký uchazeč zvítězil a s kým byla smlouva podepsána. Musím vypíchnout, že jsou to materiály takzvaně „na vědomí“. Dozorčí rada nemá žádné pravomoci, jak zasahovat do obchodního vedení firmy.

Vy jste si ale přeci koupil dům od otce zmiňovaného podnikatele Trunečky. Tam už se z podezření, minimálně o jisté propojenosti, těžko takzvaně „vykecává“.

Samozřejmě, ale proběhlo to úplně jednoduše a byla to náhoda. Hledali jsme s manželkou dlouhou dobu dům, máme byt v Ivanovicích, tak jsme chtěli bydlet někde poblíž. Proto jsme hledali tam, a tam na ulici Hatě probíhala výstavba za školkou. Ty domy se nám moc líbily, ale cenově to pro nás nebylo dostupné, metr stavebního pozemku stál sedm tisíc korun. Protože naše nemovitosti financujeme hypotéčním úvěrem, tak jsme na to nedosáhli. Hledali jsme proto dál a narazili jsme, musím říct mimo jiné, i na ten Vranov u Brna. To je počátek příběhu. A ten dům mi prodával pan Trunečka starší, kterého policie nestíhá. Nebo o tom alespoň nevím a věřím, že ne. Je to starší pán, takže nepředpokládám, že by prováděl nějaké nekalé praktiky. Byl to rozestavěný dům, a po konzultaci s bankovním poradcem, že na to dosáhneme, jsme se s manželkou rozhodli, že do toho půjdeme.

Vy jste to financovali celé z úvěru?

Asi z 95 procent z úvěru.

A jak jste financoval nákup domu v Žebětíně? Někde jste v rozhovoru říkal, že vám půjčil otec.

Otec mi půjčil na založení firmy, konkrétně dva miliony korun korun. Nákup domu v Žebětíně byl financován úvěrem a také penězi od otce.

Švachula si s Vokřálem tykal

Pojďme k politice, brněnské hnutí ANO prožívá poměrně turbulentní období. Mimo jiné kvůli vyšetřování kauzy Stoka byly zrušeny tři organizace, jejich členové ovšem požadují vrácení členství zpět. Jak aktuální vývoj vnímáte, i když žádáte o pozastavení členství?

Těžce. Nepřijde mi to v současné době jako moc vhodné řešení, vyvolávat vnitrostranickou krizi. Za prvé to nebylo nutné, navíc není vhodná doba geopoliticky v době boje s koronavirem. Blíží se podzim a krajské volby, takže si myslím, že by hnutí mělo být spíš jednotné než nejednotné.

Co říkáte na to, že si místopředseda hnutí a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál nanominoval vlastní kandidátku, se kterou nesouhlasí místní organizace?

On to nejspíš uchopil jako lídr s tím, že si vybral pouze ty lidi, se kterými si dokáže představit budoucí spolupráci. Tak to uchopil, byť nerespektoval přání některých organizací, krajský sněm to odsouhlasil, a tak to prostě je, no.

Netváříte se u této odpovědi zrovna vesele. Nesouvisí s tím to Vokřálem iniciované zrušení těch tří místních organizací?

Já si myslím, že může. Neříkám určitě ano ani ne, ale myslím si, že může.

Petr Vokřál zmiňoval penetraci hnutí ze strany lidí, kteří uvízli v kauze Stoka, kde je hlavním podezřelým bývalý politik ANO Jiří Švachula. Máte povědomí o tom, že by v těch zrušených organizacích byl někdo, kdo by byl opravdu nablízku Jiřímu Švachulovi?

Já si to nemyslím, že byly takto globálně penetrovány ty organizace, našli bychom jednotlivce z těch organizací, jejichž jména tím spisem prochází. V té kauze je například zmiňována Šárka Korkešová z Černovic. Já jsem ale přesvědčen, že její role v této kauze je nulová. Stejně jako moje. Že to je opět model, že se někdo o někom baví. Vzhledem k tomu, že těch lidí je kolem čtyřicítky, tak nejsem schopen identifikovat kdo další by tam měl v té Stoce procházet. To si myslím, že je důvodem, proč jsou ti lidé naštvaní. Protože, když jste normální člověk, který nikdy nic špatného neudělal, nemáte trestní minulost, máte normální zaměstnání, platíte daně, a pak o vás v médiích napíšou, že jste součástí nějaké organizované skupiny, tak to v těch lidech musí logicky vyvolávat pocit křivdy, zklamání, naštvání. Osobně si nemyslím, že je možné všechny členy zrušených organizací spojovat en bloc s touto kauzou. To je podle mě absolutní nesmysl.

Máte vy v hlavě nějaké řešení této situace? Vrátit jim členství, nebo jinou alternativu?

Já si myslím, že v této věci naprosto selhala komunikace. Naprosto. Ta první instance, na které se podobné věci historicky řešily, a vždycky jsme došli k nějakému konsensu, je oblastní předsednictvo. To je orgán, který má pod patronátem ty místní organizace. A na této platformě se to mělo řešit nejprve. Byl by tam prostor, kdy by se mohli všichni vyjádřit. Všichni bychom si sedli u jednoho stolu a tu situaci vydiskutovali. Protože, když vloni v březnu došlo k zásahu v kauze Stoka, tak jsme si sedli, popsali si problém a vyloučili jsme Jiřího Švachulu a Petra Liškutina, které policie považuje ta hlavní postavy popisovaného příběhu. A ještě jsme je navíc vyzvali ke složení mandátu. Tehdy jsme to odkomunikovali na té platformě všichni a byla tam jasná většinová podpora. To co se stalo teď, v době koronaviru s omezenými komunikačními možnostmi, tak o tom nikdo nevěděl. To se odehrálo v Praze na platformě, mám pocit, krajského předsednictva, které je nadřazené tomu oblastnímu. Netuším proč to neřešilo oblastní předsednictvo a proč se to konalo v Praze. To považuji za zásadní chybu. Tady jednoznačně sílí ten hlas, proč se ti lidé k tomu nemohli vyjádřit. Teď teď tu probíhá napůl mediální napůl právní bitva, která je podle mě irelevantní. Pokud měly být ty organizace zrušeny, tak po rozhodnutí oblastního předsednictva a většinovým výsledkem hlasování.

V souvislosti s tím aktuálním dějem se poměrně často objevují spekulace, že ta parcelace vlivu ve vašem hnutí může souviset s nějakými developerskými plány. Zachytil jste podobné informace?

Tyto informace nemám. Já v tom posledním volebním období nejsem dlouho zastupitelem, zastoupil jsem kolegu Roberta Plagu, který se stal ministrem školství. Takže jsem po nějakou dobu do chodu magistrátu téměř neviděl. Tyto informace prostě nemám a ani je v zásadě nemám od koho mít.

V kauze Stoka se objevuje i jméno místopředsedy vašeho hnutí a bývalého primátora Petra Vokřála, byť rozhodně ne tak často, jako Jiřího Švachuly. Jaké podle vás měli tito dva pánové vztahy, znali se dobře?

Já si myslím, že určitě ano. Znali se, tykali si, občas jsem je potkal ve vinárně. Co přesně spolu řešili nevím, nikdo z nich se mi s tím nesvěřoval.

Víte, že Petr Vokřál je nepříliš vzdáleným sousedem vrchního státního zástupce v Olomouci Ivo Ištvana, jehož lidé kauzu Stoka dozorují?

Ano. Zaznamenal jsem tu informaci.

Také jsme zachytili informaci, že se oba pánové znají a čas od času stýkají. Nemůže to podle vás mít vliv na vyšetřování kauzy Stoka?

Že se stýkají, nevím. Řeknu to takto: raději o jejich vztazích nechci ani spekulovat.

Rozhovor přinesl portál Česká justice.