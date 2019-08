Se Zemanem chci mluvit o ústavě, rekonstrukci vlády i předčasných volbách, říká Výborný | info.cz

Hlavním tématem schůzky předsedy KDU-ČSL s prezidentem bude pochopitelně dlouhotrvající koaliční krize způsobená neochotou prezidenta nejprve odvolat ministra kultury Antonína Staňka, a následně jmenovat nominanta sociálních demokratů Michala Šmardu, čímž se Zeman ocitl na hraně Ústavy. Podle některých expertů dokonce postupuje neústavně. „Ústava je nejvyšší zákon státu a je potřeba ji respektovat,“ nepochybuje přitom Výborný.

Pokud žijeme v právním státě, musí to podle Výborného platit pro každého včetně prezidenta republiky či premiéra. „Podle mého názoru přistupuje Miloš Zeman k výkladu Ústavy velmi kreativně a mnohdy se pohybuje za její hranou,“ zdůrazňuje a připomíná Zemanův postoj z časů, kdy byl předsedou vlády v podobné situaci na sklonku 90. let minulého století. „Určitě se chci pana prezidenta zeptat na důvody změny jeho přístupu k Ústavě,“ dodává.



„Zcela jistě zopakuji i postoj KDU-ČSL,“ pokračuje Výborný v rozhovoru pro INFO.CZ, „kdy jsem opakovaně vyzýval ústavní činitele, aby dodržovali Ústavu a nepoškozovali již tak pošramocenou politickou kulturu v naší zemi. Také mě bude zajímat, jaký je jeho postoj k dalšímu vývoji a například také, jak se staví k možnosti rekonstrukce vlády, její podpory ve sněmovně či k vyvolání předčasných voleb, protože i ty mohou být vyústěním současné politické krize u nás.“

Duo Babiš a Zeman si podle něj začalo dělat, co se jim zlíbí. „Jsou ale dané mantinely, a oni je nemůžou neustále překračovat,“ říká. Zároveň ubezpečuje, že Miloš Zeman nemusí souhlasit se jmenováním Michala Šmardy ministrem kultury, ostatně ani on sám ho za ideálního kandidáta nepovažuje. „Ale je to rozhodnutí jedné vládní strany. A je to premiér, kdo rozhoduje o nominacích ministrů, a ne prezident. Mimochodem i proto, že on jako premiér následně nese největší míru odpovědnosti za svůj tým vůči sněmovně.“



Podle Výborného se celá situace jeví tak, jako by si Andrej Babiš a Miloš Zeman dali za cíl zničit ČSSD. „A ČSSD neustále ustupuje, ale za chvíli už nebude mít kam. Situace sociální demokracie je skutečně nezáviděníhodná, ale do této situace se dostala sama svým postupem již při vstupu do vlády s Andrejem Babišem,“ nepochybuje předseda opoziční KDU-ČSL. A všímá si také toho, že se celá peripetie okolo ministra kultury táhne už dlouho. „Je to nekonečná telenovela, která nikoho – a veřejnost zvlášť – nebaví.“

Vláda by si podle Výborného měla uvědomit, že je tady hlavně pro lidi. „A lidi nezajímají jejich neustálé dohady a tahanice. Jsou tu problémy, které se neřeší - například nejsou finance na sociální služby nebo domácí zdravotní péči. Možná, že kdyby dali vládní zástupci všechnu energii, kterou věnují pseudoproblémům s ministrem kultury, do řešení důležitých věcí, nemuseli by se teď lidé s nemocnými příbuznými bát, že jim v říjnu domů přestane chodit zdravotní sestra nebo pečovatelka.“



Podle Výborného je to nicméně především premiér a předseda nejsilnější vládní strany Andrej Babiš, v jehož moci je celou situaci bez zbytečného prodlužování vyřešit. „Vláda se musí začít věnovat tomu, co bude prospěšné pro rozvoj naší země. Pokud je na to Andrej Babiš příliš slabý, anebo se bojí prezidenta republiky, tak ať to celé ukončí, protože takovou vládu a takového premiéra si občané této země nezaslouží,“ uzavírá Výborný exkluzivní rozhovor pro INFO.CZ.