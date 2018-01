Sebevraždou Dahlgrenova kauza nekončí. Nejvyšší soud bude muset jeho odvolání řešit i po smrti

Zákon konkrétně říká, že pokud bylo podáno dovolání pouze ve prospěch obviněného, což je Dahlgrenův případ, nepřekáží jeho smrt dokončení dovolacího řízení. „Trestní stíhání tu nelze zastavit proto, že obviněný zemřel," stojí v zákoně.

Nejvyšší soud tedy musí i v takovém případě rozhodnout, řekl ČTK mluvčí Petr Tomíček. Zdůraznil ale, že se vyjadřuje k obecnému principu, nikoliv ke konkrétnímu případu. Informace o Dahglrenově smrti zatím není oficiální.

Soud obdržel Dahlgrenovo dovolání loni v září. V průměru řeší podněty v trestních kauzách 40 dní, složitější případy trvají o něco déle. Ze statistik proto plyne, že rozhodnutí o Dahlgrenovi lze očekávat brzy.

Obhajoba v dovolání navrhovala, aby Američan z výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání tak nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Tehdy dvacetiletý Dahlgren zabil v roce 2013 v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně jej zadrželi na letišti ve Washingtonu na základě českého zatykače vydaného českými orgány.

Doživotní trest Dahlgrenovi ve sledovaném procesu vyměřil Krajský soud v Brně a potvrdil Vrchní soud v Olomouci.