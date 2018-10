Šéf ČSSD Jan Hamáček napadl místopředsedu své strany Foldynu. Pokud není proevropský, nemá být ve straně

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček dnes uvedl, že kdyby se sociální demokracie rozhodla odejít z vlády, nezůstal by v čele strany. ČSSD, která utrpěla značné ztráty v nynějších komunálních i senátních volbách, má podle něj ve vládě zůstat a svou prací v ní znovu získat voliče. Diskuse sociálních demokratů v médiích o tom, zda má strana ve vládě s ANO zůstat, jsou podle něj politická sebevražda. Hamáček to dnes řekl v České televizi. Ostře se také vymezil vůči některým spolustraníkům, kteří podle něj zpochybňují hlavní principy, jako je proevropské směřování ČSSD. Míní, že takoví lidé by neměli být v sociální demokracii, ale v jiné straně.

"Pokud někdo zpochybňuje naprosto zásadní principy sociální demokracie, například to, že jsme proevropská strana a měli bychom být v Evropské unii, tak tam (v ČSSD) prostě nemá co dělat," řekl. Jestli se má strana vrátit ke svým voličům, je jim podle něj potřeba říci, že by vystoupení z EU znamenalo ztrátu pracovních míst a ekonomický kolaps. Hamáček sice nikoho nejmenoval, řekl ale, že "pokud je v Ústeckém kraji největší problém náš vztah s Maďarskem, tak asi žiju v jiné republice". "Tam jsou problém exekuce, tam je problém bydlení. Tak naši poslanci v Ústeckém kraji se musí věnovat těmto problémům a ne řešit Maďarsko," prohlásil.

Jediným poslancem ČSSD za Ústecký kraj je místopředseda strany Jaroslav Foldyna, který se v září účastnil demonstrace před maďarským velvyslanectvím na podporu na podporu postoje maďarského premiéra Viktora Orbána. Shromáždění se odehrálo poté, co Evropský parlament schválil doporučení, aby Evropská unie zahájila proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení hodnot EU.

Hamáček dnes také řekl, že byl měkký vůči některým proudům v ČSSD. "Pokud chceme zachraňovat sociální demokracii, tak ji zachraňujme standardními způsoby a nevytvářejme nějaké alternativní uskupení," dodal. Zdůraznil, že ČSSD o svém vstupu do vlády rozhodla ve vnitrostranickém referendu. "Pokud se sociální demokracie rozhodne z té vlády odejít, tak se do jejího čela musí postavit někdo jiný," uvedl.