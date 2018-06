Šéf pražské ČSSD pro INFO.CZ: Komunisté se na nás s Babišem domluvili a chtějí se prodat dráž

Pražští sociální demokraté si v nedávném referendu odhlasovali vstup ČSSD do vlády více než sedmdesáti procenty. Jen o pár hodin později se ale dozvěděli, že „jejich kandidát“ na ministerský post Miroslav Poche nemusí projít přes designovaného premiéra a prezidenta. Kritizuje ho s novou intenzitou i KSČM. „Komunisté se domluvili s Babišem na nějakém modu operandi. Zodpovědný je Babiš, ten je premiérem, s ním máme dohodu. On ať si to s komunisty vyjedná a dá jim případně nějaké další trafiky. To je jediné, o co jim jde,“ říká k tomu předseda pražské ČSSD Petr Pavlík v rozhovoru pro INFO.CZ. Komunisté se podle něj chtějí „prodat dráž“. Podle Pavlíka rovněž neexistuje možnost, že by ČSSD vyměnila ministerstvo zahraničí za resort obrany, jak se spekuluje.

Jak vnímáte spor kolem nominace europoslance a pražského sociálního demokrata Miroslava Pochecho na ministra zahraničních věcí?

Myslím, že tu jde o to nastavit spolupráci už na začátku tak, že my (ČSSD – pozn. redakce) budeme za otloukánky a Babiš s komunisty a Zemanem budou diktovat pravidla hry. Na to nemůžeme v žádném případě přistoupit. Nejde tu o Miroslava Pocheho, ale o princip.

Kriticky jste se vyjádřil i o prvním místopředsedovi ČSSD Jiřím Zimolovi, který už připouští, že Poche nemusí být jediným možným nominantem na tento post, a vyzývá k debatě o jiných jménech. Co vám na tom vadí?

Myslím si, že každý člověk, který dává jiný názor, než jaké je oficiální stanovisko předsednictva a předsedy, tak stranu rozděluje. A to je podle mě základní chyba. Myslím, že role prvního místopředsedy není ta, aby dával předsedovi alternativní návrhy. My máme jasné usnesení, ve kterém je zmíněn Poche mezi kandidáty, a první místopředseda to má respektovat. Pokud to nedělá, tak evidentně nekope za sociální demokracii.

Trváte na tom, že součástí dohody s ANO byly kromě programu i personálie? Například komunisté nyní tvrdí, že jste už dopředu věděli o tom, že Poche jako kandidát neprojde.

Do vnitrostranického referenda to šlo úplně jasně včetně jmen. Všichni tedy zároveň rozhodovali i o kandidátech na ministry. To, co říká pan Filip, je samozřejmě nesmysl. Jsou to lži. Nikdy nic takového neavizovali. Žádné kategorické ne nezaznělo.

V neděli u Václava Moravce dokonce otevřeně lhal a teď má velký problém vysvětlit svá vyjádření o tom, jak Mirek Poche hlasuje v Evropském parlamentu (Předseda KSČM Vojtech Filip mluvil o seznamu dvanácti europoslanců, kteří podle něj hlasovali na migrační téma v neprospěch Česka. Jedná se ale o lživou informaci. Jak INFO.CZ popsalo, skupina europoslanců chce na něj kvůli tomu rozšířit trestní oznámení – pozn. redakce).

Všechno to jsou zástupné argumenty. Jde jim o to, aby nás zatlačili ke zdi a my byli těmi slabšími, juniorními v koalici. Andrej Babiš to musí zvážit. Jestli chce praktikovat takovouto politiku, tak ať to je ale s někým jiným.

Je vůbec prakticky možné do vlády nevstoupit, když výsledek vnitrostranického referenda dal vedení sociální demokracie mandát tak učinit?

Já myslím, že my do vlády za těchto podmínek vstoupit nemůžeme. Pokud ustoupíme v otázce Mirka Pocheho, v otázce principu, tak budeme už pořád ustupovat. Dohoda byla jasná, Babiš to věděl. Nevím, co se stalo mezi pátkem a sobotou, ale on porušil uzavřenou dohodu.

V ní je jasně řečeno, že se nebudou kádrovat jednotliví kandidáti na ministry. My mu to neděláme. Ale on tady nastavuje modus operandi (typický postup - pozn. redakce), v rámci něhož my nejsme suverénní strana.

Navíc aby nám komunisté dělali personální politiku, tak to už to můžeme rovnou zabalit. Komunisté se domluvili s Babišem na nějakém modu operandi. Zodpovědný je Babiš, ten je premiérem, s ním máme dohodu, ať on si to s komunisty vyjedná a dá jim případně nějaké další trafiky. To je jediné, o co jim jde.

Podle vás jde tedy o mocenský boj?

Zcela nepochybně. Komunisté se chtějí prodat dráž, než jaká byla jejich původní cena. Šponují to s tím, že doufají, že ze situace vytřískají nějaké další pozice. A to je odpovědnost Babiše. Ten má jednat se Zemanem.

Není problém, že jste od začátku neviděli do vyjednávání s komunisty? Někteří straníci chtěli znát obsah toleranční dohody.

Ale my víme, jak je to dohodnuté. Ti, kteří říkají, že o tom nic nevědí, tak neříkají pravdu. Jednání probíhají na mnoha úrovních. My víme, co komunisté od ANO požadovali a že to nebyly žádné programové ústupky, ale křesla.

Pražská ČSSD byla 72 procenty pro vstup do vlády. Cítíte se nyní podvedeni?

Vnímáme to jako mocenský boj. Babiš zkouší, co si může dovolit a my mu nehodláme ustupovat. Myslím, že Jan Hamáček si dobře uvědomuje, že když ustoupí nyní, tak to nebude mít konce.

Mluví se o možnosti, že by se ministerstvo zahraničních věcí vyměnilo za resort obrany, který by obsadil jiný pražský sociální demokrat Jakub Landovský.

Tento scénář někdo pouští do éteru, ale nikdy nebyl na stole. S nikým nebyl projednávaný. V žádném případě nehodláme vyměňovat ministerstva ani Jakuba Landovského za Miroslava Pocheho. O tom svědčí i to, že je to náš kandidát na magistrát. Jak by dělal kampaň, kdyby byl ministr? Takovou úvahu my jsme nikdy neměli.

Ten, kdo to pouští ven, se jen snaží rozehrávat nějaké další hry. Babiš si uvědomil, že narazil na zeď, že mu nebudeme ustupovat a nyní zkouší různé možnosti, na co by se dalo chytit, a vytváří mediální tlak. Žádné jiné možnosti ale nejsou.

Za vás tedy platí: buď vláda s Pochem, nebo nic?

Ano. A jak jsem říkal, nejde tady o Miroslava Pocheho jako takového, ale o porušení dohody.