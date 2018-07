Senátoři napadnou u ÚS část zákona o střetu zájmů, ohrožuje prý fungování zastupitelstev malých obcí

Senátoři do týdne podají k Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o střetu zájmů, který podle nich narušuje právo na soukromí komunálních politiků a odrazuje lidi od kandidatury do obecních zastupitelstev. Podle senátora Michaela Canova (STAN) dosud podnět k Ústavnímu soudu podepsalo 21 senátorů z více klubů, další podpisy přibudou během nynější schůze horní komory Parlamentu.

Senát letos navrhl omezení přístupnosti majetkových přiznání komunálních politiků, Sněmovna ale jeho návrh odmítla.

„Podle současné podoby zákona jsou zastupitelé povinni, aby dávali svá veškerá přiznání, ale nemají právo zjistit, kdo se na ně dívá a jak často to dělá. My si myslíme, že na to mají představitelé právo. Když už musí dělat majetkový striptýz, aby věděli, kteří voyeuři se na ně dívají s jakýmkoli úmyslem,“ řekl Canov.

Senát letos navrhl, aby lidé neměli k majetkovým přiznáním komunálních politiků přístup anonymně, ale pouze na základě individuálních žádostí. Podle návrhu se komunální politici měli dozvědět, kdo informace o nich hledá. Sněmovna ale senátní návrh na konci května zamítla.

Senátoři už v minulosti argumentovali tím, že stávající pravidla kvůli obavám z lidské závisti odrazují zájemce o místa v obecních zastupitelstvech v nadcházejících komunálních volbách. Dnes to zopakoval i místopředseda Senátu Jiří Šesták (STAN). „Zákon o střetu zájmů ohrožuje fungování zatsupitelstev malých obcí. Nutnost svléci se do naha, přiznat majetek, je na malých obcích pro lidi, co nejsou placeni, taková limita, že odmítají se účastnit volebního klání,“ řekl. Podle něj se to týká stovek současných obecních zastupitelů, kteří kvůli zákonu už nechtějí znovu kandidovat,

Předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN) uvedl, že současná úprava podle názoru sdružení i senátorů narušuje ústavou zaručené právo komunálních politiků na soukromí. Narušeno je podle něj i právo občanů být voleni a právo na obecní samosprávu, protože lidé jsou z vedení obcí vytlačováni.