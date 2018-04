Senátoři tepou ministry: Místo obhajování zákonů objíždějí Ostravsko. Štěch napíše Babišovi

"Poslední dobou je praxí, že účast členů vlády zde včetně premiéra je velmi slabá," uvedl Štěch. Pokud by se situace nezlepšila, zkomplikovalo by to vztahy mezi vládou a Senátem, řekl.

Z jednání se kromě nemocného ministra zahraničí Martina Stropnického omluvili mimo jiné ministři školství Robert Plaga, práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová a také Babiš, ačkoli měli zdůvodnit projednávané materiály. Kabinet na jednání zastupují ministři financí Alena Schillerová a průmyslu Tomáš Hüner. V jeho případě je to podle místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) trest za to, že chybně postupoval v případě kauzy lithium. Kubera ironicky navrhl, že by tento ministr mohl některé ostatní zastoupit trvale.

Podle senátora Václava Hampla (za KDU-ČSL a Zelené) je vláda "na výletě". "Někdo říká, že maká, a my tady sedíme a makáme, ale čekáme na toho, kdo předkládá zákony, uvedl předseda senátorů STAN Jan Horník. Podotkl, že Babiš do Senátu na rozdíl od svého předchůdce téměř nezavítal.

Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil označil přístup vlády za "nezodpovědný a liknavý", ministři podle něj výjezdy do krajů organizují kvůli rozdávání miliard korun. Pokud se nynější situace nezmění, Vystrčil bude chtít přístup vlády projednat na příští schůzi horní komory.

Senátoři z programu vyřadili volbu člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, protože prezident Miloš Zeman opět nepředložil kandidáta na místo po zesnulé předsedkyni Konfederace politických vězňů Naděždě Kavalírové.

V úvodu jednání senátoři uctili minutou ticha osobnost kardinála Josefa Berana, politického vězně nacismu a komunismu, jehož ostatky se minulý týden po 49 letech vrátily do vlasti. Vyjádřili tak "úctu a uznání duchovní a mravní autoritě, která promlouvá i do současnosti", uvedl senátor Jiří Oberfalzer (ODS).