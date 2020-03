Šestý případ koronaviru v Česku? Žena hlásila příznaky lékaři, ten ji odmítl | info.cz

Česko má šestého nakaženého koronavirem, informoval ve středu ráno na twitteru pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Je jím maminka dvou dětí, chlapečka z první třídy a holčičky ze třetí třídy, které chodí na Základní školu Antonína Čermáka v Praze 6. Rodina se podle ředitele školy Petra Karvánka o víkendu vrátila z dovolené v severní Itálii, kde byla lyžovat, děti byly v pondělí i v úterý ve škole.

Pak testy, které si žena nechala vypracovat na soukromé klinice, potvrdily nákazu. Oficiální výsledky má sdělit Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu v odpoledních hodinách.

„Rodič bohužel zvolil nestandardní postup, nejprve se nechal testovat na soukromé klinice a až následně kontaktoval krajskou hygienickou stanici,“ informoval mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman, podobně se vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dovolím si uvést informaci pana primátora na pravou míru. Žena, která se v sobotu vrátila z Itálie, se nechala otestovat v soukromé laboratoři. Bohužel nikdo to nekonzultoval s hygieniky. Výsledek nelze brát jako 100% průkazný, nyní ho ověřuje naše Národní referenční laboratoř. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 4, 2020

Známý nakažené na sociální síti ale uvedl, že žena bezprostředně po návratu kontaktovala svého lékaře. „Kamarádka byla na lyžích v Itálii, vrátila se teď o víkendu, začala mít příznaky. Nahlásila se u lékaře, že tam byla a že jí není dobře, a ať ji otestují na koronavirus. Lékař sdělil, že rozhodně netestují všechny, co byli v Itálii, a ať si to laskavě zařídí po své ose,“ uvedl s tím, že následně si žena zaplatila test v soukromé laboratoři, který se v úterý ukázal jako pozitivní. „Od té doby těžké manévry a stovky lidí, kteří přišli do kontaktu. Tolik tedy k tomu, jak jsme na to připraveni a ready,“ dodal.

To Blesk Zprávám potvrdil i ředitel školy, kam děti chodí, Petr Karvánek - i jemu prý máma dětí řekla, že po návratu kontaktovala lékaře a ten ji odkázal na soukromou laboratoř. Hygienickou stanici podle jejího mluvčího Zbyňka Boublíka nekontaktovala.

Městská část Praha 6 přitom ve svém středečním vyjádření doporučila, aby se lidé v případě podezření obraceli právě na svého lékaře. „Prosíme všechny občany, aby zachovali klid, dodržovali hygienické zásady a postupy a nepodceňovali případné příznaky. V případě podezření se obracejte pouze telefonicky na svého lékaře nebo na hygienickou stanici,“ uvedla městská část.

Ministr zdravotnictví chce zjistit, který lékař ženu odmítl. „Musíme prověřit, co to bylo za lékaře, jakou informaci jí poskytl a proč ji poskytl. Nemůžeme vyloučit, že se v tom systému mohou stát chyby,“ uvedl.

