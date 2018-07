Sezóna klíšťat je v plném proudu a prevence je nutností. Jak se vyhnout vážným potížím?

„Zdravou neporušenou pokožkou virus neprojde, stačí však i drobná oděrka, které člověk ani nevěnuje pozornost, a nákaza se do organismu může dostat,“ uvedl v tiskové zprávě člen Evropské pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu Rastislav Maďar. Virus se nejprve přenáší do buněk v okolí místa přisátí, po krátké době začne pronikat do mízních uzlin, kde se množí a putuje dál do těla. Nejnebezpečnější je postižení mozku a centrálního nervového systému.

Česko každoročně mívá spolu s pobaltskými zeměmi jedny z nejvyšších počtů nakažených encefalitidou v Evropě. V letech 2010 a 2011 to byla čtvrtina všech případů v EU. Nakažená klíšťata jsou také na Slovensku, v Rakousku, ve Slovinsku, Německu, Polsku a ve Skandinávii.

„Postupně se také rozšiřují oblasti výskytu onemocnění, což souvisí se zvyšující se adaptací klíšťat na vyšší nadmořské výšky a nižší teploty,“ uvedl Roman Chlíbek z katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Nakažená klíšťata se vyskytují nejčastěji v nadmořské výšce mezi 700 a 900 metry nad mořem, ale případy byly zaznamenány i v nejvyšších partiích Krkonoš nebo Orlických hor.

Riziková je bujná vegetace do jednoho metru výšky, například neudržovaný travnatý porost. „Ideálními lokalitami pro výskyt infikovaných klíšťat jsou smíšené lesy s křovinatým porostem, břehy potoků a řek. Mohou to být ale i zahrady a parky. Dalším rizikem je i to, že je domů přinášejí psi a kočky, a tak se dostávají do bezprostředního okolí člověka,“ popsala Eva Jílková ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem.

Encefalitidu přenášejí jen klíšťata. Komáři mohou být virem nakažení, ale nejsou na těle tak dlouho, aby ho přenesli. Nakazit se člověk může také tepelně neupraveným mlékem nebo výrobky z mléka kozy, krávy či ovce, která měla přisáté klíště s virem.

Ochrana před boreliózou zatím neexistuje, proti klíšťové encefalitidě odborníci doporučují očkovat. „Rodiče mají tendenci nechat vakcinovat své děti, ale často zapomínají na sebe. Přitom klíšťová encefalitida má u dospělých horší průběh a může zanechat řadu trvalých následků vedoucích až k plné invaliditě. Nejvíc ohroženou skupinou jsou ale senioři,“ dodal Maďar. Ochrana nastupuje při zkráceném očkovacím schématu za čtyři týdny od první dávky.