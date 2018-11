Šimon Pánek: Situace ve světě se zhoršuje. Dřív jsme chodili s místními na čaj, to už nejde

Globální bezpečnostní situace se za posledních deset let dramaticky zhoršila. Počet únosů a vražd humanitárních pracovníků stoupl o stovky procent, říká v rozhovoru pro deník E15 ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. „Když jsme začínali v Afghánistánu, chodili jsme na trh a večer popíjeli čaj s místními: to je dnes nemyslitelné,“ popisuje.

Člověk v tísni působí prakticky po celém světě, často v rizikových oblastech. Jak se podle vašich zkušeností vyvíjí globální bezpečnostní situace?

Když to zjednoduším, bezpečností situace se za posledních deset let významně zhoršuje, zejména bezpečnostní situace pro humanitární organizace. Těch důvodů je několik. Byly to války v Iráku a Afghánistánu, kde došlo k určitému zmatení toho, co jsou vojenské jednotky a co jsou civilisté. V Iráku i Afghánistánu byla část humanitární pomoci realizovaná prostřednictvím armádních jednotek a tím se narušilo oddělení těchto dvou prostředí. Za těch deset let narostl počet incidentů, tím myslím únosy a vraždy humanitárních pracovníků, zhruba o tisíc procent. Bezpečnost je v posledních letech vedle financování a doručení pomoci na místo jednou z hlavních věcí, které řešíme.

Kdy se rozhodnete, že je kvůli bezpečnosti nutné z dané země odejít?

Často se nerozhodujeme o celé zemi najednou, jsou to spíše menší rozhodnutí, že už nebudeme v tom konkrétním okrese, v této provincii, už nebudeme do středního Afghánistánu jezdit přes tento průsmyk, protože je příliš blízko Tálibánem kontrolovaných okresů, a budeme jezdit o 200 kilometrů delší severní cestu, která vede přes hazárské a tedy šíitské území…je to spousta drobných rozhodnutí, třeba i to, jestli mohou cizinci do různých čtvrtí v určitém městě, zúží se třeba čas, kdy se pohybují venku.

Když jsme v Afghánistánu začínali, tak jsme ráno v šest vstali a šli jsme na procházku na trh a v deset hodin večer jsme ještě seděli uprostřed města a pili čaj s místními lidmi. Každý druhý víkend jsme jezdili na trek do hor uprostřed Afghánistánu. V roce 2006 jsme sjeli 400 kilometrů divoké řeky. Dnes se naši zaměstnanci smějí pohybovat mimo chráněný komplex mezi devátou a čtvrtou hodinou. Při cestách uplatňujeme „two car policy“, to znamená, že jede jedno auto s našimi místními bezpečnostními lidmi, a teprve tři pět minut za ním jede vozidlo s cizincem.

Museli jste v poslední době nějakou oblast opustit docela?

Ze severní Sýrie jsme museli zcela odejít v roce 2014 s nástupem Islámského státu. V oblastech ovládaných Islámským státem i jinde došlo doslova k lovu na Evropany a Američany, které potom únosci draze přeprodávali, a část z nich byla spektakulárně zavražděna Islámským státem a videa z poprav byla použita jako nátlakový komunikační prostředek.

Poslední dva roky zase pracujeme v části severní Sýrie, a to v oblastech pod kontrolou kurdských milic, kde je situace stabilizovaná a bezpečná pro cizince. Do okolí Idlibu a Aleppa se ale stále vrátit nemůžeme. Zhoršená bezpečnostní situace je vlastně důvod, proč jsme začali spolupracovat se společností Innovative Business, která pro nás vyvinula elektronický systém pro reporting bezpečnostních incidentů.

