Situace je složitá. Nezbývalo nám, než vzít v potaz tandem Babiše a Zemana, tvrdí Netolický z ČSSD

Vedení sociálních demokratů ve středu přijalo usnesení o třech bodech. V tom prvním se praví, že soukromé kauzy premiéra Andreje Babiše zatěžují vládu České republiky, a že za nejlepší řešení současné situace považuje ČSSD pokračování koaliční vlády s jinou osobou v čele, kterou navrhne vítěz voleb. Tedy hnutí ANO, které ale výměnu odmítá. Zrovna tak se proti staví prezident Miloš Zeman, který už oznámil, že by Babiše jmenoval premiérem i příště.

Druhý bod doporučuje poslancům ČSSD nezúčastnit se závěrečného hlasování v rámci projednávání bodu o vyslovení nedůvěry vládě s tím, že kauzy Andreje Babiše jsou záležitostí jeho osoby a hnutí ANO. Ve třetím bodě vedení ČSSD konstatuje, že při současném rozložení sil v Poslanecké sněmovně neexistuje alternativa vůči současné koaliční vládě. A dále: „V případě, že nedojde k změně na postu předsedy vlády a ve sněmovně bude podán návrh na rozpuštění Poslanecké sněmovny, doporučuje vedení ČSSD svým poslancům takovýto návrh podpořit.



Předseda strany Jan Hamáček na tiskové konferenci uvedl, že sociální demokraté nechtějí z vlády odejít mimo jiné proto, že by je nahradil Tomio Okamura a jeho SPD. Babiš by tak jako tak zůstal premiérem a oni by podobným krokem prakticky nic nezískali. Podle Hamáčka to navíc není ani v zájmu České republiky, neboť SPD považuje za extremistickou sílu. Pokud bychom nebrali v potaz kauzu Čapí hnízdo, de facto z toho vychází, že je Babiš za současné konstelace ve sněmovně a se Zemanem v zádech prakticky z pozice premiéra až do voleb nesesaditelný.

A právě o tom jsme hovořili s místopředsedou sociální demokracie Martinem Netolickým.



Také vám to vychází tak, že je Andrej Babiš za stávající sněmovní konstelace a se Zemanem na Hradě v zádech fakticky z pozice premiéra nesesaditelný?



Je to situace mimořádně složitá. Protože pokud by prezident republiky nechával prostor pro debatu na úrovni Poslanecké sněmovny, to znamená, že by se rozhodoval podle toho, jak se vyvine situace mezi jednotlivými politickými stranami, tak bych tomu rozuměl. Prezident ale jednoznačně řekl, že by znovu jmenoval na post premiéra Andreje Babiše. Politický systém se mění, vinou Zemana se dostáváme z parlamentního systému někam k poloprezidentskému.



To, že znovu deklaroval opětovné jmenování Babiše premiérem, je možná další krok k tomu, abychom si právě tuto proměnu české politiky uvědomili. A třeba se na to také připravili. V tuto chvíli ale na něco podobného není čas ani prostor. Takže pokud tady duo Babiš–Zeman pokračuje ve své politice se všemi aspekty, které to obnáší, nezbývalo nám, než to vzít v potaz. Jednoznačně nám z toho vyšlo, že máme při hlasování o nedůvěře odejít ze sálu.

Mně jde ale spíš o to, že kdybyste kdykoli v budoucnu, nejen tento pátek, dospěli k tomu, že odejdete z vlády, Babiš tady bude mít vždycky, tedy až do voleb, záložní většinu s KSČM a SPD. Jinak řečeno: Babiš má téměř stoprocentní jistotu, že dovládne do konce volebního období.



Nedokáži predikovat, co nastane. Protože například nevíme, jak skončí vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a podobně… Našemu dnešnímu rozhodnutí ale předcházela analýza stávající situace, a to i s ohledem na to, že v současné sněmovně má sociální demokracie patnáct hlasů z dvou set.



A umíte si tedy představit, že by navzdory nebezpečí, které spočívá ve vzniku alternativní vládní většiny, jejíž součástí by byla namísto sociálních demokratů Okamurova SPD, mohla situace dospět k tomu, že byste Babišovi řekli „končíme“?



To se samozřejmě může stát. My ale opravdu nejsme přesvědčení, že by tomu tak mělo být nyní. Tedy na návrh opozice, která má bez Tomia Okamury nějakých sedmdesát hlasů. Takže ano, my k tomu můžeme dospět, považoval bych také za férové, pokud by to v takovém případě dospělo k vypovězení koaliční smlouvy na základě konkrétních zkušeností nebo třeba na základě případných posunů v kauze Čapího hnízda.

Na druhou stranu, my nechceme tu kauzu politizovat. Politizuje ji pan premiér, proto po něm budeme chtít, aby do celé věci neustále nevtahoval emoce a nesnažil se nejen jejich prostřednictvím, ale třeba také skrze rodinné vztahy, ovlivňovat veřejnost.