Sjezd ČSSD: Hamáček má zvolení jisté. Zásadní střet ale svede o Petříčka a stanovy

Sociální demokraté se po roce opět sjíždějí do Hradce Králové na volební sjezd. A zatímco se loni touto dobou přeli o vstup do vlády s Andrejem Babišem, letos se situace jeví o poznání klidněji. Jan Hamáček nemá v boji o post předsedy protikandidáta. Stejně na tom je Roman Onderka, který se jako jediný uchází o post prvního místopředsedy. Velká tlačenice není ani o místa řadových místopředsedů. Přesto nelze říct, že by nás čekal nudný sjezd. Předně: dorazí prezident Miloš Zeman, což vyvolá rozruch samo o sobě. Ale především, Hamáčka čeká střet o ministra zahraničí Tomáše Petříčka a novou verzi stanov.