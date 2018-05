Skandál kolem životního pojištění: Pojišťovny v Česku oklamaly až dva miliony lidí

Finančně zabezpečit své blízké, pokud by se nám něco stalo, to chce asi každý z nás. Proto si řada Čechů a Moravanů pořizuje životní pojištění. Je to i výhodné, do 12 tisíc ročně si ho mohou odečíst z daní. Jenže lidé, kteří si vybrali investiční životní pojištění a doufali, že si tím zároveň na stáří naspoří určitou finanční rezervu, zjistili, že tvrdě narazili. Soudy a finanční arbitr už také první smlouvy zrušily a nařídily pojišťovnám vrátit lidem peníze.

„U České pojišťovny je problém v tom, že si s klienty nesjednala poplatky. Až když začali ukončovat smlouvy, tak zjistili, že poplatky měsíčně činí 20 až 30 procent, takže to nikdy nemůže být zisková věc. U pojišťovny Axa se zase zjistilo, že nešlo o pojištění, protože plnění v případě smrti bylo ve výši nula, nebo třeba jen deset tisíc,“ popsal Blesku jeden z poškozených klientů, Jiří Chvojka.

