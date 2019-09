Skokové zdražení cigaret povede k nárůstu černého trhu, říká obchodní ředitel české pobočky BAT | info.cz

Jak moc odlišná je práce na marketingu u cigaret a u nových produktů?

Podobnost komunikace je v tom, že i tyto nové výrobky děláme prostřednictvím různých vizuálů umístěných v obchodech. A v tomto smyslu jen vyměníme produkt, namísto cigarety je tam zobrazeno buď glo či jiný produkt s potenciálně nižším rizikem. Ta komunikace pak jde více vzdělávacím směrem než dříve, snažíme se lidem vysvětlit benefity takového přechodu, ale v jádru je princip komunikace podobný.

Kde je tedy ten hlavní rozdíl?

Ten vidíme hlavně v případě digitální komunikace. Věříme, že touto cestou dokážeme lépe oslovovat naše zákazníky a pomáhat jim s přechodem od běžného kouření. V komunikaci na sociálních sítích se pochopitelně pohybujeme v rámci zákona a našich vnitřních marketingových pravidel.

Jaké nové způsoby marketingu využíváte?

Třeba to, že produkty neprodáváme jen skrze kamenné prodejny, ale že jsme angažovali ambasadory, kteří jsou spotřebitelům mnohem blíže než tabákové společnosti. Běžně se s nimi potkávají, komunikují s nimi jinak, než jak jsme toho schopni my za tabákovou společnost. To je také něco nového, něco, co s tradičními cigaretami nebylo.

Dovolují vám nové produkty komunikovat o něco odvážněji?

Tabákový průmysl je jedno z nejvíce regulovaných odvětví. BAT vždy jedná jako zodpovědná společnost, která dělá udržitelný byznys, a když na tu otázku odpovím obecně, tak ano, u nových produktů je více komunikačních příležitostí, ale vždy cílíme pouze na dospělé kuřáky cigaret.

Přesto čelíte i kritice. Třeba za to, že promujete své zařízení glo bez náplní a tvrdíte, že v takovém případě nejde o tabákový výrobek. Nevnímáte to jako kontroverzní?

Nemyslíme si, že by to bylo kontroverzní. Samotné zařízení není tabákový výrobek. Jak jsem ale zmiňoval výše, děláme náš marketing zodpovědně. Proto ani nechceme ukazovat tabákové náplně, nechceme budovat silné pouto našich zákazníků s cigaretami.

Jaké je pro vás osobně dělat marketing tabákové společnosti? To je typ firmy, kterou nejspíš většina veřejnosti příliš pozitivně nevnímá...

Já velmi pozitivně vnímám směr, kterým se tento průmysl v posledních letech vydává – směrem k produktům s potenciálně sníženým rizikem, do jejichž vývoje jsme investovali miliardy liber. Co se týče marketingu, je to obtížné. U tradičních cigaret čelíme jako celý průmysl striktním regulacím. Z tohoto pohledu to omezuje příležitostí k marketingu.

U nových produktů jsou limity, v jejichž rámci se můžeme pohybovat, o něco širší. Jak jsem zmiňoval, věříme, že tyto produkty by mohly být pro naše zákazníky cestou k potenciálně méně rizikovému užívání nikotinu, a proto se je snažíme s nimi seznamovat pomocí ambasadorů, cíleného marketingu, e-commerce, využíváme nové příležitosti, jako je třeba digitál, který nám pomáhá lépe oslovit konzumenty. V této oblasti je to tedy z pohledu marketingu poměrně zajímavější. Ale k tomu navíc máme vlastní etické směrnice a mezinárodní marketingová pravidla, které jsou v mnoha případech ještě přísnější než lokální právní normy jak pro cigarety, tak pro potenciálně méně škodlivé produkty.

Jaký je český spotřebitel při zkoušení těchto nových výrobků?

Češi jsou při zkoušení nových produktů poměrně otevření. Ukazuje se to třeba i z našich prodejů u tradičních cigaret, kdy si Češi velmi oblíbili kapslové cigarety, které cigaretě dodávají například mentolovou příchuť. A podobnou dynamiku vidíme i u zahřívaného tabáku. Tato kategorie zatím tvoří asi jen pět procent českého tabákového trhu, ale předpokládáme, že do budoucna jenom poroste. Bude však záležet na mnoha externích faktorech, třeba i na tom, zda se do tohoto segmentu v Česku rozhodnou vstoupit i další hráči.

Očekáváte to?

My v současné chvíli věříme, že pouze dvě společnosti mají řešení, které je konkurenceschopné – tedy my a Philip Morris International. Z dlouhodobé perspektivy samozřejmě může přijít i nějaká další strana se svým řešením, ale to spíše nepředpokládáme, myslíme si, že naše konkurence se vydá jinou cestou.

Jako tabáková společnost kritizujete návrh vládní novely o spotřební dani, díky které by měla skokově vzrůst cena cigaret. Jaké jsou vaše argumenty?

Vnímáme, že za současnou snahou vlády skokově zvýšit spotřební daň z cigaret je snaha zajistit si příjmy do rozpočtu. Skutečně nejde o malé peníze, pokud sečteme veškeré zdanění, které stát z cigaret má, jde o více než 75 procent z ceny krabičky. My se nebráníme postupnému zvyšování ceny, problém je, že skokové zvýšení neprospěje nikomu.

Proč?

Protože pokud se podíváme případy z okolních trhů – z Německa či Polska, tak pokaždé, když tamní vláda skokově zvýšila daně, do rozpočtu přiteklo méně peněz. V Maďarsku takto vybrali dokonce o 20 procent méně. Skokové zdražení by podle analýzy, kterou máme k dispozici, vedlo především k růstu černého trhu i k tomu, že by lidé z okolních zemí přestali jezdit nakupovat cigarety do českého příhraničí, ale ten trend by se otočil. Češi, kteří bydlí u hranic, by naopak sami jezdili pro cigarety do Polska nebo na Slovensko.