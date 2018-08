Školníci i kuchařky si polepší. Babiš slíbil odborům zvýšení platů nepedagogů o 10 procent

Platy nepedagogických pracovníků ve školství by v příštím roce měly vzrůst o deset procent. Premiér Andrej Babiš (ANO) to dnes slíbil zástupcům školských odborů, uvedla Česká televize. Babiš to poté potvrdil ČTK v sms zprávě. Návrh rozpočtu školství dosud počítal s růstem platů nepedagogů o šest procent. Slibované navýšení o desetinu se netýká ostatních nepedagogických pracovníků ve veřejné správě, pro které vláda navrhuje šestiprocentní růst sumy na platy.

„Dohodli jsme se dnes se školskými odbory, že od 1. 1. 2019 navýšíme učitelům platy o 15 procent a nepedagogickým pracovníkům o 10 procent. Držíme dohody, které jsme pracovníkům ve školství dali. Kvalita vzdělání a spokojení učitelé a další pracovníci jsou to nejdůležitější pro naše děti,“ uvedl Babiš na twitteru.

Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka se dnes zástupci odborů sešli na jednání s premiérem, ministrem školství Robertem Plagou (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Zástupci vlády je ujistili, že platí současný návrh rozpočtu, který zohledňuje především růst platů učitelů od ledna o 15 procent. Po započtení částky na platy nepedagogů by se celkově měl rozpočet školství v příštím roce zvýšit o 26,4 miliardy korun na 195,5 miliardy korun. I s evropskými dotacemi by to mohlo činit 205,5 miliardy korun.

Dosavadní návrh rozpočtu počítal s růstem platů nepedagogických pracovníků o šest procent. Plaga ve čtvrtek novinářům řekl, že by pro ně chtěl vyjednat ještě dalších 800 milionů korun navíc, aby se platy mohly zvednout o deset procent. Například polovina školníků brala loni podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí méně než 18.412 korun a stejný podíl vedoucích školních jídelen měl méně než 23.781 korun, přičemž průměrná mzda v Česku činila 29.504 korun hrubého měsíčně.

Dobšík dnes ČTK řekl, že školské odbory slibované navýšení platů vítají, stejně jako růst rozpočtu regionálního školství ve výhledech na roky 2020 a 2021. Chtěly by ale, aby se platy zvedly už v tomto roce. Připomněl, že Sněmovna loni ve svém usnesení doporučila vládě, aby pracovníkům ve školství přidala od letošního září.

„Pokud to (vláda) myslí s prioritou školství vážně, byl by dobrý signál, dát už něco v tomto roce,“ uvedl Dobšík. Zástupci vlády se tomu ale brání. Podle nich nejsou výsledky státního rozpočtu v tak dobrém stavu, jako to bylo loni, kdy platy také rostly, řekl odborář.

Růst platů od září by podle Dobšíka stál asi čtyři miliardy korun. „Je ale jasné, že se to nestihne,“ podotkl. Odbory budou proto prosazovat navýšení aspoň od října nebo listopadu. Za poslední dva měsíce letošního roku by to znamenalo asi dvě miliardy korun navíc, vypočetl šéf školských odborů.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) žádá po vládě navýšení tarifů o deset procent všem pracovníkům ve veřejném sektoru. Vláda dosud navrhovala desetiprocentní růst tarifů jen pro učitele, ostatním pak odstupňovaně méně. Profese s nízkým výdělkem by měly dostat přidáno sedm procent, úředníci šest procent, zdravotníci čtyři či pět procent a policisté a vojáci dvě procenta. Zdravotnické odbory kvůli platům před týdnem vstoupily do stávkové pohotovosti. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí řekla, že věří, že se jednání o nalezení dohody s ČMKOS podaří do konce srpna.