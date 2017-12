Skončí kvůli nové vládě desítky úředníků? Babišovi ministři rozhodnou o zeštíhlení rezortů

Na ministerstvech a Úřadu vlády by mělo na začátku příštího roku ubýt 14 sekcí, zrušeno by mělo být 23 služebních a 50 pracovních míst. Počítá s tím návrh připravený ministerstvem vnitra. Dnes by se měla změnami zabývat vláda premiéra Andreje Babiše (ANO).