Skončí nakažení senioři ve skryté vojenské nemocnici? Nikdo nám nic neřekl, odmítají tam Vojtěchův plán | info.cz

O speciální vojenské nemocnici v Těchoníne se v souvislost s pandemií koronaviru mluví opakovaně. Naposledy ji před pár dny zmínil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jako jedno z míst, kde by mohli končit nakažení senioři. Znamenalo by to pro ně v podstatě totální izolaci a je tu jeden podstatný háček: V zařízení uprostřed lesů v Orlických horách o ničem nevědí. O aktivaci je dosud nikdo nepožádal a jsou tu navíc v karanténě vojáci.

„S panem profesorem Prymulou intenzivně řešíme narůstající počet nakažených seniorů. Domluvili jsme kapacity @NaBulovce, v Nemocnici Na Františku, lázních Toušeň a v Těchoníně pro pozitivní osoby z domovů důchodců. Celkem je to 329 lůžek. Budou tady mít plnou péči a zamezíme přenosu,“ napsal Vojtěch v sobotu na twitteru a v úvodu tohoto týdne to zopakoval.

Počet nakažených v domovech pro seniory, kteří jsou rizikovou skupinou, totiž stoupá. O některé pacienty už se starají například ve zmíněných lázních Toušeň, nicméně do Těchonína navzdory slovům ministra žádný ze seniorů zatím nepůjde. S armádou se na tom totiž dosud nikdo nedomluvil. „Ta žádost by musela být směřována od hlavní hygieničky k ministerstvu obrany, ale pokud vím, do této chvíle nás o aktivizaci Centra biologické ochrany nikdo nepožádal,“ řekla pro INFO.CZ majorka Lada Ferkálová z Agentury vojenského zdravotnictví, pod níž Centrum biologické ochrany spadá.

Pokud by armáda dostala příkaz, má dvě hodiny na to, aby o zprovoznění nemocnice rozhodla a poté ještě dvanáct hodin potrvá, než bude zařízení schopné přijímat první pacienty. „Nikdo se na nás neobrátil, takže objekt dál slouží vojákům. Jsou tu momentálně ti, co se vrátili z misí, ale také část těch, co teď poletí do Afghánistánu, protože v tomto případě platí karanténa pro vojáky i před odjezdem, takže my sami potřebujeme zařízení využívat,“ popsala Ferkálová.

Odborníci oslovení INFO.CZ se navíc shodují, že Těchonín není pro karanténu seniorů vůbec vhodný. „Byli by tu v totální izolaci, daleko od svých rodin a míst, na něž jsou zvyklí, bez možnosti návštěvy zvenčí. Nehledě na to, že jde o armádní zařízení, takže třeba už ty ostnaté dráty, jimiž je objekt obehnán, míří dovnitř zařízení, tak jako ve vězení, aby se nikdo nedostal ven. Což by pro psychiku starších lidí určitě nebylo dobré,“ říká lékař Zdeněk Mrozek, který nemocnici v Těchoníně zná.