Skončíme na ulici? Snad nikdo nespáchá sebevraždu. Klienty H-Systemu rozhodnutí soudu šokovalo

Klienti H-systemu jsou verdiktem Nejvyššího soudu, který jim přikázal se z domů, které po krachu společnosti dostavěli za své, šokováni. Řada z nich neví, kam půjde či zda skončí na ulici. Blesk.cz s některými lidmi mluvil, podívejte se, co na nastalou situaci říkají.

Pro Moniku Němcovou (51) byl tenhle verdikt absolutním šokem. „Ten insolvenční soud probíhal tři roky. My jsme do něj nesměli vstupovat, neměli jsme žádné informace a najednou se objeví taková zpráva z čistého nebe!“ řekla Blesku Němcová. „Ta situace je teď nejhorší, čím se mohla stát. Je to naprostý rozkol mezi spravedlností a právem,“ míní.

Už třikrát prý navrhovali, že si „své“ domy odkoupí. „Za to bojujeme už patnáct let. Naší jedinou snahou vždy bylo vše dorovnat. Teď máme všichni pocit absolutní nespravedlnosti, byť jsme doufali v opak,“ podotkla paní Němcová.

„Kromě pročítání spisů by bylo dobré vidět za nimi osudy konkrétních lidí, kteří tu dvacet let žijí, vychovávají děti, lidé se tu narodili i umírali. To, jestli se prodá osm domů, nikoho nezachrání,“ dodala.

Zástupce družstva Martin Junek (57) však přiznal, že pomyslel i na emigraci. „Teď jsem se ocitl ve státě, který za mnou coby občanem nestojí. Jsem šokovaný tím, co se tu může stát a děje,“ postěžoval si. Vadí mu i to, že soud chce místním vzít domovy, které zaplatili dvakrát. „To je nehoráznost! Teoreticky bychom mohli domy rozebrat a materiál prodat nebo by i naši senioři mohli ve svých domech squatovat...,“ nadhodil.

A přidal i černé myšlenky: „Doufám, že nikdo nespáchá třeba sebevraždu, už k tomu kvůli H-Systemu došlo. Musíme vyčkat.“

