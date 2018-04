Šlechtová chce pro obranu nové drony. Vyvíjet je bude Vojenský technický ústav

VTÚ se vývojem bezpilotních prostředků zabývá od počátku 80. let. První stroje s označením Sojka vážily desítky kilogramů a byly určeny především pro letecký průzkum.

Další sloužily třeba pro cvičné střelby, kdy se střelci trefují do taženého pytle. V roce 2015 VTÚ představil dron Brus s kolmým startem, který je určen hlavně pro záchranné a humanitární účely. Do výbavy je již dostala policie.

Vojenský výzkumný ústav (VVÚ) bude na základě chystané zakázky pracovat na přenosném zaměřovači radiových signálů DF MANPACK a generátoru radiotechnických signálů GERASIM. Celkem by mělo ministerstvo obrany za pět zakázek pro VTÚ a VVÚ zaplatit 212 milionů korun. Smlouvy mají být podepsány do konce června a zakázky by měly trvat do roku 2021.

"Projekty odpovídají požadavkům a ambicím AČR na působení v operacích na i mimo území ČR v rámci operací NATO a EU," uvedl Fajnor. Nyní podle něj pozemní síly české armády takovou techniku k dispozici nemají. "Absence takovýchto prostředků neumožní zvyšovat intenzitu výcviku, což se potom projevuje ve schopnosti vedení soudobého boje," podotkl.

Ministryně ve středu také vládu zpraví o veřejné zakázce na kompletní opravy vyhřívaných pancéřových oken lehkých obrněných vozidel (LOV) Iveco. Opravy vyhřívaných pancéřových oken demontovaných z techniky a renovace jejich rámů a vyhřívání by měl také získat VVÚ.

Podle Fajnora bude třeba opravit 97 sad pancéřových oken. "Opravená okna musí splňovat balistická, optická a technická kritéria stejná jako nová okna," uvedl. Ministerstvo chce s VVÚ uzavřít smlouvu do poloviny června na 36 měsíců. Cena bude záviset na konkrétních opravách, maximálně by měla být 82,57 milionu korun. Nákup nových pancéřových oken by podle Fajnora stál o 85 milionů korun více.