„Slibu usvědčeného lháře se věřit nedá.“ Pravice se diví ČSSD, že chce být ve vládě s Babišem

„Přemýšlím, proč se zaobírat programovým prohlášením, pod které se má podepsat, za které má ručit, trestně stíhaná osoba s minulostí v StB a KSČ, která byla schopna křivě přísahat na zdraví svých dětí,“ uvažuje v rozhovoru pro INFO.CZ předseda poslaneckého klubu Starostů Jan Farský. Programové prohlášení vlády a koaliční smlouvu v pátek schválilo vedení hnutí ANO. Dokument je také předmětem jednání sociálních demokratů. V sobotu o nich budou jednat špičky komunistů a v červnu o případném vstupu do vlády rozhodnou řadoví členové ČSSD ve vnitrostranickém referendu.

Podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše je programové prohlášení přijatelný kompromis. Farský ale upozorňuje, že si premiér a předseda hnutí ANO bude stejně nakonec dělat pouze to, co chce a co pro něj bude výhodné. „Jako upravoval, případně odstraňoval pravidla, která mu překážela, stejně tak bude jako s cárem papíru nakládat s Programovým prohlášením. Jeho hodnota je tak nulová. A tak i jeho hodnocení zbytečné,“ řekl Farský pro INFO.CZ.



Předseda lidovců Pavel Bělobrádek si pak všímá role sociálních demokratů: „To, ze ČSSD půjde znovu do koalice s někým, kdo přispěl k jejímu volebnímu poklesu na sedm procent, to komentovat nebudu. Ale co nám v KDU-ČSL vadí, je, že nově vznikající vláda bude od roku 1989 první, která bude postavena na podpoře komunistů. Takže tady rozhodně nejde o to, co chce udělat budoucí kabinet pro svoji zemi, ale co je schopno ANO a teď vlastně i ČSSD, udělat pro to, aby se zase dostali k moci. Smutné.“



Petr Fiala pak tvrdí, že v programovém prohlášení vznikající vlády nevidí nic konkrétního, co by snížilo byrokracii v zemi, usnadnilo život aktivním a pracovitým lidem a zvýšilo životní úroveň občanů. „Je to špatná zpráva pro všechny živnostníky, pro malé a střední podnikatele, špatná zpráva pro lidi volající po debyrokratizaci a deregulaci. Naopak v něm vidím staré levicové koncepty, které se ukázaly jako nefunkční a neúčinné,“ dodává předseda ODS.

Zdůrazňuje také, že není pouze to, co v programovém prohlášení je, ale i to, co v něm není. „Babiš by měl proto veřejnosti jasně říci, za jakých personálních podmínek bude součástí vlády KSČM,“ říká Fiala. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek nakonec v rozhovoru pro INFO.CZ upozornil na několik konkrétních programových návrhů, které ho při, jak sám řekl, letmém čtení zaujaly.



Kalousek mimo jiné upozorňuje na závazek navyšování investic, který je podle něj vzhledem k plýtvavé politice vlády v oblasti provozních výdajů nereálný. „Respektive je reálný pouze za cenu zhoršování deficitu, což je opět v rozporu se slibem vyrovnaných veřejných financí,“ vysvětluje bývalý ministr financí a expředseda TOP 09.



Dále si všímá toho, že vláda hnutí Ano a sociálních demokratů slibuje postupné navyšování výdajů na obranu tak, aby jejich podíl na HDP dosáhl v roce 2021 1,4 % HDP. Kalousek ale připomíná, že je to hluboko pod spojeneckým závazkem vůči NATO (2 % HDP), navíc to dle jeho slov neodpovídá prioritě, kterou v současné době obrana státu představuje.

„Důchodová reforma je prezentována pouze jako oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu, což fakticky žádná reforma není. A programové prohlášení zcela rezignuje na reformu veřejného zdravotního pojištění, což je problém stejně naléhavý jako reforma penzijní. Konec konců oba tyto problémy jsou spolu komplementárně spojené a souvisí s prodlužováním lidského života,“ pokračuje předseda sněmovní frakce TOP 09.



V neposlední řadě tvrdí, že se celým programovým prohlášením prolínají opakované a již dříve nesplněné sliby. „Například nový zákon o dani z příjmu, zjednodušení daní, omezení výjimek a podobně. Hořkým úsměvem lze ocenit slib činit taková opatření, která omezí erozi půdy a její degradaci,“ uzavírá Kalousek a táže se, zda to máme chápat tak, že Babišova druhá vláda bude usilovat o omezování pěstování řepky olejky.