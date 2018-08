Služební zákon se vrací k poslancům. Nejdřív se bude dohadovat koalice, ČSSD chce změny

Ústavně právní výbor sněmovny se sejde nad služebním zákonem ve čtvrtek 6. září. Ještě předtím by se ale na společném postupu měla dohodnout koalice.

„Předpokládám, že politická jednání proběhnou v tomto týdnu, abychom byli domluveni koaličně před jednáním ústavně právního výboru,“ sdělila pro INFO.CZ sociálnědemokratická poslankyně a zpravodajka novely Kateřina Valachová.

„Důležité je, že služební zákon určitě lze vylepšit. Lze ho udělat praktičtějším co do každodenního používání, aby mohl ministr i státní tajemník rychleji zasáhnout. Nedomnívám se, že by mělo dojít k nějakému koaličnímu rozporu,“ dodala.

„K tomuto nemám žádné informace,“ reagovala krátce mluvčí vlády Petra Doležalová na politická jednání, která by se měla odehrát v tomto týdnu.

Úplné stažení ne, raději kompromisy

Dohoda nad konečnou podobou novely přitom nemusí být mezi hnutím ANO a sociální demokracií vůbec jednoduchá. Premiér Babiš obhajoval pokusy o rychlou změnu zákona tím, že je státní správu potřeba zefektivnit. ČSSD se proti některým bodům výrazně stavěla. „Preferovali jsme nový vládní návrh za případné účasti ČSSD ve vládě,“ řekla v květnu pro INFO.CZ Valachová.

Sociální demokraté nyní v kabinetu opravdu jsou, podle poslankyně už se ale k úplnému stažení návrhu nekloní.

„Budeme se snažit o koaliční shodu skrze pozměňovací návrhy, protože při prvním čtení pokusy o vrácení k dopracování neprošly (proti se kromě ANO postavili i SPD a komunisté – pozn.red.). V tuto chvíli si myslím, že s ohledem na to, kolik uběhlo času od předložení návrhu sněmovně, už bude praktičtější se shodnout obsahově a věcně,“ tvrdí dnes Valachová.

Podle poslankyně budou na jednání výboru načteny pozměňovací návrhy, které zaručí, že novela následně projde sněmovnou. Konkrétně by se mělo jednat o tři hlavní body.

Za prvé by komunikaci s odbory státních zaměstnanců měl mít i nadále na starosti státní tajemník jako kompetentní osoba.

Šikanózní hodnocení?

Druhá problematická oblast se týká hodnocení státních zaměstnanců. To mělo podle původního návrhu novely probíhat ne jednou ročně jako doposud, ale nahodileji v mnohem kratších, nebo naopak delších intervalech.

Proti se ale od počátku ostře postavily odbory. Námitky ale vznesla třeba i Evropská komise. Panovaly obavy kolem toho, aby hodnocení nebylo zneužíváno v neprospěch státních zaměstnanců.

„Tam (na odborném setkání v červnu – pozn.red.) byla shoda, že dojde k takové úpravě, aby ke zneužívání nemohlo dojít a aby se řádně využívala kárná provinění, která v tuto chvíli zase tak moc často využívána nejsou,“ popisuje zpravodajkyně tisku.

Třetí bod bude dle ní zřejmě v poslanecké sněmovně nejbouřlivěji diskutován.

„Jedná se o úroveň řízení šéfů sekcí, v tuto chvíli odborných náměstků, kde se zdá, že by mohla být většina pro to, aby političtí náměstci nadále neměli personální kompetence, protože to zakazují pravidla pro oddělení politické a služební části řízení resortů. Ale zdá se, že by mohla být většina pro to, aby měli možnost přidělení agend tak, aby se vedení resortu rozšířilo a bylo akceschopnější a nebylo pouze na ministrovi,“ říká Valachová.

Klíčové nyní bude, jak se ke změnám postaví i Evropská komise. Zákon o státní službě je totiž předpokladem pro to, aby Česko mohlo čerpat evropské fondy. EU tedy sleduje i jeho případné změny.

Jak už INFO.CZ dříve informovalo, tehdy ještě vláda bez důvěry se dostala do „sporu“ s Evropskou komisí, když na veřejnosti prezentovala, že od EK dostala v podstatě bianco šek na změny legislativy. Zástupce EK se proti tvrzení ohradili a i dnes vývoj ohledně zákona pozorně sledují. Podle informací INFO.CZ se zúčastní i ústavně právního výboru.