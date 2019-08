Šmarda ještě nemusí být ze hry. Zeman neřekl, že ho nejmenuje ministrem, tvrdí Vystrčil | info.cz

Nejmenování Michala Šmardy ministrem kultury není tak jednoznačné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Prezident Miloš Zeman sice tento týden prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka vzkázal, že Šmarda nemá odborné předpoklady a vyzval sociální demokracii k předložení jiného jména, podle místopředsedy ODS a šéfa senátního klubu strany Miloše Vystrčila ale prezident přímo neřekl, že Šmardu ministrem nejmenuje. Podobné stanovisko pro Blesk Zprávy naznačil také hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Zpráva o Zemanových výhradách ke Šmardovi na první pohled naznačuje, že prezident místopředsedu ČSSD ministrem nejmenuje. Jenže například místopředseda ODS a šéf senátního klubu strany Miloš Vystrčil už to tak jednoznačně nečte. Zeman podle něj jasně neřekl, že Šmardu odmítne jmenovat. „Řekl, že chce jiné jméno. Znám pana prezidenta a vím, že vždy dobře ví, co říká,“ tvrdí senátor.

Nejnovější vývoj podle Vystrčila navíc ukazuje, že vztah mezi prezidentem Zemanem a premiérem Babišem nemusí být tak ideální, jak to navenek vypadá. „Zatím je situace taková, že si prezident dělá, co chce. A pan premiér dokazuje, jak je v uvozovkách silný, že nedokáže vzdorovat a věci vyjednat, čímž porušuje koaliční smlouvu a sociální demokraté mu to zatím trpí,“ dodal Vystrčil pro Blesk Zprávy.

To, že Zeman jen natahuje ústavní strunu, vyplývá i z vyjádření jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka. Pro Blesk Zprávy na opakovaný dotaz totiž neodpověděl, zda se dá z prohlášení prezidenta jasně vyčíst, že Šmarda ministrem kultury nebude.

„Pan prezident jasně sdělil, že pan Michal Šmarda není vhodným kandidátem na post ministra kultury České republiky. A proto požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby předložil prostřednictvím pana premiéra, protože je nutné dodržovat text ústavy České republiky, nové jméno. To znamená, že je to o novém jméně,“ uvedl hradní mluvčí.

Je tedy skutečně jasné, že Michal Šmarda ministrem kultury nebude?

„Je třeba rozlišovat dvě věci. Zaprvé pan prezident vyslovil svůj názor, že pan Šmarda není vhodným kandidátem, a druhá část toho sdělení je, že pan prezident požádal, to znamená, že pan prezident nikomu nic nerozkázal, nepřikázal, ale požádal předsedu ČSSD o nové jméno. A míček je tedy na straně předsedy ČSSD, který by měl konat,“ dodal Ovčáček.

Redaktor to zkoušel znovu: „Stále mi ale neodpovídáte na položenou otázku. Takže ještě jednou. Znamená toto sdělení, že prezident Miloš Zeman nejmenuje Michala Šmardu novým ministrem kultury?“

„Znamená to, že pan prezident má velmi vážné výhrady vůči jménu Michala Šmardy, nepovažuje ho za vhodného kandidáta na post ministra kultury, a proto požádal pana předsedu ČSSD o nové jméno. Prezident jasně sdělil, že tento kandidát nemá odborné předpoklady a teď je tedy míček na straně ČSSD. A předpokládám, že teď bude docházet k nějakým jednáním. Že pan premiér, nebo pan vicepremiér požádají o schůzku u pana prezidenta. Pan prezident jen jasně sdělil, že má problém s odborností pana Šmardy,“ neřekl Ovčáček jasnou odpovědět ani na třetí pokus.

