Šojdrová dál pátrá po syrských sirotcích. Výsledky hledání chce Babišovi představit začátkem listopadu

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) pokračuje v tichosti v hledání syrských sirotků, které by chtěla dopravit do České republiky. Blesk Zprávám na konferenci Výzvy pro Evropskou unii v roce 2018, kde byla řeč i o rodině a motivaci mít děti, Šojdrová exkluzivně řekla, že se chystá se svými spolupracovníky do řeckých uprchlických táborů vyjednávat o přesunu skupinky dětí a během listopadu chce předat výsledek pátrání premiéru Andreji Babišovi (ANO).

Jak jste daleko v hledání těchto dětí?

Pokračujeme a snažíme se, abychom pokračovali bez pozornosti médií – potřebujeme, abychom přesvědčili vládu, že jsme schopni tyto děti přivézt.

Proto jsme také oslovili pana ministra Hamáčka, se kterým jsme se sešli, on nám dal určité pokyny i podporu, k tomu abychom mohli i v Řecku jednat. Čili jedeme do Řecka a předpokládám, že na začátku listopadu budeme schopni představit panu premiérovi výsledek naší měsíční práce.

Chystáte se i za novým ministrem zahraničí a navázat spolupráci také s ním, nebo prvotní jednání s panem Hamáčkem berete jako garanci Černínského paláce?

Pan ministr Hamáček vystupoval v té dvojí roli, když budeme v Řecku, tak určitě budeme potřebovat i spolupráci české zahraniční diplomacie v gesci ministra Petříčka. Myslím ale, že to celé zajišťuje pan premiér, který nám dal svou osobní podporu. Věřím, že všichni chápou, že je to pro dobro České republiky a že tu podporu budeme mít.

Máte nějaký seznam dětí, které byste sem chtěli přepravit, nebo jaký je teď postup?

Nebudeme moct mít nějaký seznam, protože to jsou vše osobní údaje, ale budeme chtít shromáždit skupinu, která bude jasně identifikovaná – která bude mít svá jména, svou historii, ale to už pak bude práce těch odborných pracovníků. Bude to bez konkrétních jmen, ale bude to skupina, která bude mít své parametry.

