Soud s Češkou zadrženou v Pákistánu byl odročen na 19. dubna

Soud s Češkou, která byla letos v lednu zadržena na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu, byl dnes odročen na čtvrtek 19. dubna. Zadržená žena se totiž rozhodla, že vymění svého právního zástupce. U soudu dnes podepsali zmocnění a nový právník požádal o odklad čtení obvinění, které mělo být na programu dnes. Oznámila to mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová. Z obvinění by mělo být jasné, z čeho je Češka obviněna a za co bude souzena.

Nového právníka Češce podle Valentové doporučil ředitel věznice i spoluvězenkyně. Právník případ údajně delší dobu sleduje. Zdravotní stav zadržené je nadále relativně v pořádku. Stěžovala si pouze na horko. Dnešního státní u soudu se účastnila i zástupkyně české ambasády.

Pákistánští celníci ženu zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Heroin našli celníci v kufru zadržené.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Podle českého ministerstva zahraničí se ale zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. České ministerstvo spravedlnosti v březnu uvedlo, že Česko chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Češky zadržené v lednu v Pákistánu.