Soudce H-Systemu: Lidí je mi líto, ale zavinili si to sami. Ať nedělají překvapené

Členové družstva Svatopluk věděli už při projednávání trestní kauzy H-Systemu, že bydlí v majetku z konkurzní podstaty. ČTK to dnes řekl soudce pražského městského soudu Kamil Kydalka, který majoritního akcionáře H-Systemu Petra Smetku poslal za podvod na 12 let do vězení. Uvedl, že lidí, kteří musí podle rozhodnutí Nejvyššího soudu opustit své domovy v Horoměřicích, je mu líto, ale že si to z hlediska práva zavinili sami.