Španělsko by mohlo Katalánsko řešit po vzoru Německa a Rakouska navrhuje unijní komisař

Řešením sporu katalánských separatistů a španělské vlády by mohlo být přiznání větších kompetencí Katalánsku po vzoru uspořádání Německa či Rakouska. Myslí si to komisař Evropské unie pro rozpočet Günther Oettinger, který sám před lety býval premiérem jedné ze spolkových zemí Německa. Oettinger to řekl v rozhovoru s německým magazínem Der Spiegel. Doufá také, že Madrid začne s katalánským vedení o řešení krize jednat.