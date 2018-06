Spolupráce ANO a ČSSD? Babiš na sociální demokraty tlačí, shodují se politologové

„Ze zákulisí pronikají takové informace, že asi to referendum dopadne pro vstup do vlády. Otázka je, nakolik je to věrohodné. Průniky takovýchto informací mohou sloužit jako forma nátlaku. Tlak na ty, kteří ještě nehlasovali, aby si řekli, že to nemá cenu, pokud by chtěli hlasovat proti,“ okomentoval průběh vnitrostranického referenda politolog z Univerzity Karlovy Josef Mlejnek.

Jan Kubáček z agentury Phoenix Research za tím ale vidí i snahu o zviditelnění. „Samozřejmě je to jemný nátlak na sociální demokraty, aby rozhodli správně. Primárně se ale hraje o názor veřejného mínění. Všichni se snaží být do poslední chvíle aktivní, bojují o to, kdo je dominantní, kdo si prosadil svou. Levicové strany bojují s velmi otřeseným volebním výsledkem z podzimu, potřebují urvat co nejvíce aktivity. Proto i přišly s něčím, co dlouho neplánovaly, a to s hlasováním uvnitř strany samotné. Aby bylo do poslední chvíle napětí,“ zmínil pro Blesk Zprávy.

Podle Kubáčka je referendum už hotové, i když bude probíhat ještě do čtvrtka. Do průběhu výrazně zasáhli jak prezident Zeman, tak Andrej Babiš. „Moc se to neříká, ale pro sociální demokracii by byl velký problém, pokud by odmítli účast ve vládě - zůstal by jim ten Černý Petr. Vypadali by jako ti, kteří znemožnili vznik většinové standardní vlády, v očích svých voličů, a mohlo by je to poškodit v podzimních komunálních volbách. Moderací Miloše Zemana a Andreje Babiše se ta nálada posouvá spíš k 'probůh, ať už je tady konečně vláda',“ dodal.

