Stane se Koudelka zástupcem ombudsmanky? Šance kontroverzního právníka právě dramaticky klesly

Ve sněmovně se schyluje k volbě zástupce ombudsmanky Anny Šabatové. Mezi navrženými kandidáty přitahuje pozornost jméno právníka Zdeňka Koudelky. Ten je na české politické scéně dobře známý už od 90. let a není to zrovna v nejlepším světle. Navzdory všem kontroverzím měl dosud slušnou šanci na úspěch, ta ale v posledních hodinách dramaticky poklesla. Podle informací INFO.CZ je dost dobře možné, že dnešní sněmovní hlasování skončí bez výsledku.

Zástupci ombudsmanky Anny Šabatové Stanislavu Křečkovi končí v dubnu mandát. Sám dal najevo, že chce ve funkci pokračovat a prezident Miloš Zeman ho do ní i navrhl. Stejně jako Zdeňka Koudelku – jihomoravského právníka, jehož jméno je dobře známé snad každému, kdo sleduje českou politiku.

Spolu s Křečkem a Koudelkou jsou na post zástupce veřejného ochránce práv nominovány i bývalá senátorka a emeritní ústavní soudkyně Eliška Wagnerová a děkanka právnické fakulty Masarykovy univerzity Markéta Selucká, které navrhli senátoři. Ze všech čtyř kandidátů je to ale právě Koudelka, který z řady důvodů vzbuzuje největší kontroverze.

Koudelkovou nejvíce veřejně exponovanou funkcí byl poslanecký mandát, který vykonával v letech 1998-2006 v barvách ČSSD. Patřil mezi ty politiky, kteří prosluli spíše svými zákulisními aktivitami než návrhy pronášenými na plénu poslanecké sněmovny. Už od dob opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD má Koudelka blízko jak k exprezidentovi Václavu Klausovi, tak k současné hlavě státu Miloši Zemanovi.

Byl to právě Koudelka, kdo významnou měrou přispěl k úpravě volebního systému tak, aby vyhovoval podmínkám nastaveným právě opoziční smlouvou. Asi nejkontroverznějším činem pak bylo spoluautorství amnestie Václava Klause z roku 2013, konkrétně jejího rozporuplného aboličního článku. Koudelka sám podíl na dění kolem opoziční smlouvy i spolupráci na Klausově amnestii popírá.

Politická kariéra Zdeňka Koudelky nicméně mimo funkce poslance a zastupitele městské části Brno-Jundrov nebyla nikterak závratná a je lemována spíše neúspěchy. Jeho jmenování na post ministra spravedlnosti padlo spolu se Špidlovou vládou, návrh Václava Klause, aby se stal ústavním soudcem, se sešel s tvrdým odporem v Senátu, kde pro něj hlasovalo jen 29 senátorů.

Spekulovalo se o tom, že by Koudelka mohl být navržen na ústavního soudce i Milošem Zemanem, ale nestalo se tak. Možná i proto, že Zeman jako zkušený politik tušil, že by to v Senátu skončilo opět pomyslnou porážkou. Jméno Zdeňka Koudelky si tak Zeman šetřil právě pro volbu zástupce ombudsmanky.

V kontextu Koudelkova dosavadního působení to může vypadat všelijak, ale paradoxem je, že jeho šance na úspěch nejsou nijak mizivé. Respektive do poslední chvíle nebyly. Podle informací INFO.CZ přímo ze sněmovny vše směřuje k patu a je na stole nepsaná dohoda, že poslanci nikoho nezvolí. Koudelku podpoří SPD a komunisté a otázkou je, jak se zachovají sociální demokraté. Jejich klub zřejmě bude rozpolcený. Část strany je Koudelkovi nakloněna, druhá mu nemůže přijít na jméno. Rovněž někteří poslanci ODS dříve nevyloučili, že Koudelku podpoří, což je pro změnu odrazem jeho blízkého vztahu k někdejšímu ministru spravedlnosti a současnému poslanci Pavlu Blažkovi. V součtu to ale nestačí.

Kritici míní, že zvolení Koudelky by bylo pošlapáním pověsti úřadu ombudsmana jako takového. V čele instituce, kterou zakládal jeden z nejrespektovanějších právníků moderní české historie Otakar Motejl, by stanul člověk, který se v právnické obci těší nepříliš dobré pověsti, jeho habilitační práci seznala brněnská právnická fakulta za nedostatečnou a on tak musel docenturu obhajovat na Slovensku a jako rektor působil na soukromé Vysoké škole Karla Engliše, která po několika kauzách nemá nejlepší jméno. Odpůrci pochybují rovněž o Koudelkově kvalifikaci a schopnosti hájit práva slabších vůči silnějším a stát na straně občana proti zásahům státní moci.

Pokud se Koudelka zástupcem Anny Šabatové přeci jen stane, může za pár měsíců, kdy končí mandát samotné ombudsmance, úspěšně kandidovat i na post veřejného ochránce práv.