Stát vypsal soutěž na dostavbu D4 za soukromé peníze. Hodnota zakázky šplhá k 25 miliardám

Vítěz soutěže bude zodpovědný nejen za stavbu a její přípravu, ale také její financování. Následně bude dálnici také 30 let provozovat. Stát by měl během této doby vítězi náklady postupně splácet. Vítěz bude mít zároveň na starosti i už postavený šestnáctikilometrový úsek rozestavěné dálnice. Poté by měla být celá dálnice předána do vlastnictví státu.

Vláda schválila návrh na dostavbu bývalé rychlostní silnice R4 už v lednu 2016. Původně měla stavba dálnice začít v polovině roku 2017, avšak kvůli problémům s přípavou se soutěž zpozdila. Nyní ministerstvo plánuje zakázku dokončit do poloviny příštího roku.