Sto let republiky: Co jsme chtěli mít a ne/máme

Československo se při svém osamostatnění odřízlo od padesátimilionového bezcelního trhu rozpadajícího se Rakouska-Uherska. Do vínku nově narozený stát dostal rozvinutý průmysl v českých zemích, na druhou stranu i mnohem více zemědělské Slovensko a Podkarpatskou Rus. Kromě snižování nerovnosti se Československo muselo potýkat se spoustou dalších ekonomických problémů, z nichž některé jsou aktuální i dnes.

Stabilní měna

Ceny v chřadnoucím rakousko-uherském mocnářství ke konci války raketově rostly. V době nedostatku a přídělového systému obyvatelstvo přešlo na výměnný obchod. Inflaci dále hnala nahoru i samotná vláda, která řešila své dluhy hromadným tisknutím peněz.

Ministr financí Alois Rašín proto při vzniku samostatného československého státu musel splnit nelehký úkol – odstřihnout se od inflační rakouské koruny a vytvořit stabilní novou měnu.

V únoru roku 1919 se zastavil pohyb na státní hranici, přes kterou nemohly projít osoby ani zboží. Klíčový pak byl začátek března, kdy se kolkovaly rakouské bankovky a zaváděla se československá koruna v poměru 1 : 1 ke koruně rakouské. Rašín přitom dost razantně postupoval proti inflaci. Čím více člověk odevzdal, tím větší podíl musel dát státu. Z více než deseti tisíc předložených rakouských korun šlo zpět k majiteli jen 2,5 tisíce korun československých.

„Chtěl jsem restringovat oběh na takovou míru, aby byla nouze o oběživo, aby si obchodníci musili jít vypůjčit k bankám,“ popisoval později Rašín svůj boj proti inflaci v knize Můj finanční plán. Ze zpětného pohledu by dokonce postupoval tvrději. „Jsem přesvědčen, že v té době se dalo udělat více stažením většího obnosu. Později, kdy vykupovány sympatie voličské líčením a návrhy na uvolnění zadržených obnosů… by se to nedalo provést, poněvadž jsme klesali hloub a hloub.“

