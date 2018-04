„Stošestka“ není první. 4 další příklady, kdy šel Babišův kabinet proti transparentnosti

Tajné hlasování

Jak hlasovali na jednání vlády jednotliví ministři, je dnes bez problémů dohledatelné. Pokud by však bylo podle přání vlády v demisi, už by měli občané smůlu. Novela jednacího řádu vlády, která platí od února, měla totiž původně obsahovat zrušení jmenovitého hlasování jejích členů. Nově by tak lidé nevěděli, kdo jaký návrh podpořil.

Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády Robert Pelikán návrh představil na sklonku loňského roku. Opozice jej tehdy silně zkritizovala a poukazovala i na načasování, kdy novela šla do připomínkového řízení v době vánočních svátků. Vláda nakonec od kontroverzního opatření ustoupila.

Přístup na vládu

Nový jednací řád obsahoval ještě jednu úpravu, která budila nevoli. Rušila totiž účast státního tajemníka pro EU a šéfa Českého statistického úřadu na jednání vlády. Naopak posilovala moc premiéra, který by mohl rozhodovat o tom, koho za dveře pustí.

Ani tento nápad nakonec neprošel. Z jednacího řádu ale vypadla účast šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten kvůli tomu novelu kritizoval, následně jej však uklidnilo vysvětlení, že jmenovitě být v seznamu nemusí, jelikož má přístup na jednání zaručený přímo ze zákona.

Pravidla pro novináře

Dlouhé roky bývalo zvykem, že novináři čekali před vchodem do Strakovy akademie a ministry zpovídali při jejich příchodu u dveří. S nástupem Babišovy vlády ale přišla změna. Ministři od ledna poskytují rozhovory organizovaně ve vestibulu hlavního vchodu do budovy.

Novináři se na akci, zvanou podle obdobné procedury při jednání institucí Evropské unie doorstep, musí akreditovat. Na místo mají dorazit nejpozději hodinu a půl před začátkem jednání vlády.

Předstih je nepříjemný hlavně kvůli brzkým začátkům jednání. Například minulý týden kabinet zasedal v šest ráno, novináři tak museli přijít již ve 4.30. Řada z nich to považuje za snahu jim co nejvíce znepříjemnit práci. Vláda se brání, že zavedením oficiálního doorstepu naopak zvyšuje jejich komfort, protože již nebudou muset dělat rozhovory venku na chodníku.

Novela služebního zákona

Pod palbu kritiky především ze strany státních úředníků se dostala novela služebního zákona, kterou chystá Ministerstvo vnitra. Dlouho připravovaná právní úprava měla vnést do státní správy transparentnost a zamezit případným čistkám na ministerstvech.

Novela přitom podle kritků jeho účinnost značně okleští. Původní návrh počítal s hodnocením, které by se nově neprovádělo jednou ročně jako nyní, ale podle potřeby či po třech letech. Úředníci upozorňovali, že to přinese nejistotu a způsob, jak se vypořádat s nepohodlnými úředníky. Každé ministerstvo by totiž mohlo zaměstnance hodnotit, kdykoli se mu zlíbí, a výsledek by se projevil na jeho platu.

Vláda návrh přepracovala. Také nyní ale naráží. Například Pirátům se nelíbí, že u zaměstnanců s nevyhovujícími výsledky má předpis umožňovat opakované hodnocení po 40 dnech služby. Přijde jim to jako příliš krátká doba.