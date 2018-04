Strany chtějí změny ve financování kampaní. Vadí jim zásahy ze zahraničí i odrazení malých dárců

„První dvě kampaně pod dohledem úřadu opravdu přinesly několik podnětů pro úpravy zákona, ať už technického, nebo koncepčního rázu,“ uvedl pro INFO.CZ člen úřadu Jan Outlý. „Hodláme tyto podněty prezentovat a legislativní změny doporučit, ale domníváme se, že logické bude, když tak učiníme až poté, co proběhne kontrola obou kampaní. Tou sněmovní se nyní zabýváme, prezidentská přijde vzhledem k termínu vyúčtování kampaní na řadu až později na jaře,“ dodává. Prezidentští kandidáti mají čas do konce dubna.

S kritikou už se začaly ozývat i samotné politické strany. Na problematické body upozorňují partaje zastoupené ve sněmovně. Některé by chtěly změny co možná nejdříve.

Jak trestat zahraniční subjekty?

Stranám vadí například to, že úřad nepostihuje zahraniční subjekty. A to ani v případě, že by se rozhodly třeba oblepit zemi letáky v prospěch, ale i neprospěch některé strany. „Na začátku října se na mnohých billboardových plochách po celé České republice i na internetových stránkách objevila negativní kampaň zaměřená nejen proti STAN, ale různým subjektům zastoupeným v senátu,“ popsal na semináři ve sněmovně, který k tématu uspořádali Starostové a nezávislí, jejich zástupce Štěpán Hoffman. Konkrétně šlo o kampaň proti sedmnácti senátorům, kteří navrhovali zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích zakazující billboardy u silnic. Ty označovala za „zaprodance bigboardů“.

„Reklama nebyla označená povinnými údaji o zadavateli a zpracovateli. Naše jediná možnost, jak se tomu bránit byla ta, že jsme podali podnět úřadu. Doufali jsme, že v co nejkratší době nastane nějaká náprava,“ dodává Hoffman. Odpověď od úřadu podle něj přišla až v lednu, tedy po volbách. „Úřad zjistil, kdo si reklamu zadal, byla to zahraniční právnická osoba se sídlem ve Spojených státech,“ dodává. V kompetenci úřadu už ale nebylo firmu nějak postihnout. To by se mělo podle STAN měla změnit.

„Souhlasím, že úřad mohl pokus učinit. Budeme se o tom bavit,“ reaguje Outlý s tím, že se úřad otázkou zahraničních subjektů zabývá.

„Drobné dárce svlékáme donaha“

Podle zástupce Pirátů Štěpán Štrébl strany kvůli novému zákonu příliš zasahují do soukromí drobných dárců a dobrovolníků. „Každý člověk, který si chtěl dát náš banner na plot, tak se musel zaregistrovat. Zároveň jsme od nich museli získat adresu trvalého bydliště, datum narození a to zveřejnit na webových stránkách a ve finanční zprávě ke kampani. To přímo zákon ukládá,“ popisuje Štrébl s tím, že je to podle něj vůči podporovatelům nešetrné. Podle Jaroslava Poláčka z TOP 09 strany dárce na webu doslova „svléknou donaha“, což je může odradit se vůbec zapojit.

„Ze subjektivního pohledu bych se ztotožnil s úpravou, která platí v řadě zemí a kde jsou dárci zveřejňováni od určité částky,“ uvedl Outlý. V Česku by podle něj mohlo jít třeba o příspěvky nad tisíc korun.

Další test budou pro kandidáty představovat volby do senátu. Pro ty komunální pravidla neplatí. „Komunální volby zůstaly zcela mimo regulaci nové legislativy o transparentnosti kampaní. Takže ani nic, co se v nich odehraje, nebude v gesci úřadu,“ uvedl už před časem pro INFO.CZ Outlý.

„Zpřesnění legislativy je normální“

Pochybnosti o tom, zda je zákon, který si politické strany prostřednictvím svých zákonodárců samy schválily, dostatečně konkrétní, provázely činnost úřadu už od jeho vzniku. „Souhlasím s tím, že kampaň je v zákoně definována velmi široce a že do ní spadá v podstatě cokoliv. Na druhou stranu si myslím, že to je dobře, protože jakékoliv výjimky by v českých podmínkách znamenaly, že by strany začaly hledat prostor, jak uniknout regulaci,“ uvedl na začátku fungování úřadu v rozhovoru Outlý.

„Myslím, že každou změnu je dobré nechat usadit. Uvidíme, jak proběhnou volby, jak bude vypadat následná kontrola úřadu, na co všechno narazíme. To, že je nutné po čase novou legislativu zpřesnit, je asi normální,“ dodával tehdy.

V minulých měsících řešil úřad například nedostatečně označenou publikaci hnutí ANO O čem sním, když náhodou spím, billboardy propagující knihu rozhovorů s Milošem Zemanem nebo jeho výjezdy do krajů před prezidentskými volbami.