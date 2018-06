Středula: Není možné, aby lidé, kteří pracují, byli z definice chudí. Chceme růst mezd o 10 procent

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula vysvětluje v rozhovoru pro INFO.CZ, proč odboráři přistoupili tento týden k nátlakovým akcím. Kritizuje premiéra Andreje Babiše, který je sice ochoten naslibovat růst mezd, avšak v zápětí své sliby popře. „Doposud se mi nestalo, že když premiér něco slíbí, tak že to nesplní,“ kroutí hlavou Středula. V obsáhlém rozhovoru také tvrdí, že odbory jdou do vyjednávání o platech s požadavkem jejich navýšení o deset procent. Podle něj není možné, aby tady bylo tolik lidí, kteří chodí normálně do práce, a přesto byli z definice chudí.

Ve středu se konala tripartita. S čím jste tam šli, a s čím jste tam odsud odcházeli?



Tripartita, pokud jde o její závěry, bývá vždycky velký otazník.



Jak to?



Protože definitivní závěry se ne vždy přijímají přímo na ní. A také to vždycky závisí na vývoji celkových vyjednávání všech aktérů. Tuto středu jsme měli například na programu jednání také dva body, ze kterých nakonec sešlo. První byl na žádost zaměstnavatelů, druhý jsme navrhovali my. Zaměstnavatelé chtěli, abychom projednali programové prohlášení vznikající vlády. Museli jsme to ale posunout, protože jsme ještě nevěděli, jaká vláda vznikne. Druhým tématem byla příprava státního rozpočtu, což je samozřejmě téma zásadní. Souvisí pochopitelně se mzdami, s investicemi, s očekávaným vývojem ekonomiky a podobně…

A přestože se na takto velké téma musí člověk nachystat, nakonec jsme ho také neprojednali. Důvod byl stejný jako v prvním případě. Pokud vznikne koaliční vláda, tak by bylo správné, aby do toho mohli vstoupit noví ministři. A to nehovořím pouze o případných ministrech za sociální demokracii, ale také za hnutí ANO. Ostatně ještě pořád nevíme, kteří tam budou a kteří odejdou. Tudíž jsme se teprve půl hodiny před samotným jednáním na předsednictvu tripartity dohodli, že o těchto dvou bodech zatím mluvit nebudeme.



Říkám to proto, abych ilustroval, že ne vždy je tripartita se vším všudy dopředu připravená. Někdy je třeba jisté míry improvizace. Další téma, které jsme chtěli probrat, byl stav české kultury. O něm jsme nakonec také jednali, a musím přiznat, že bylo ze strany pana ministra Šmída velmi dobře připravené. Prezentace jeho týmu velmi dobře ukázala, jak na tom česká kultura v těchto letech je.



A jak na tom je?



Jednou věcí je dívat se na kulturu z pohledu státem řízených institucí, úplně jinou situací ale je, pokud se na kulturu podíváte z pohledu organizací, které jsou ve správě měst a obcí. Obecně lze v každém případě říct, že je kultura dlouhodobě podfinancována. Podle našich odhadů v ní chybí asi 1,6 miliardy korun.



Tím myslíte na mzdy?



Není to jenom na platy. Je to také na investice, festivaly, údržbu divadel a podobné věci. Sice se v posledních letech situace zlepšila, pořád je to ale nedostatečné. Přitom prezentace ministra jasně ukázala, jak multiplikačně investice do kultury fungují. Jako příklad mohu uvést Vilu Tugendhat, kam sice lidé před rekonstrukcí chodili, ale teď, po rekonstrukci, návštěvnost stoupla násobně.

Vila Tugendhat dělá z Brna jedno ze světových míst, je to perla, na kterou se přijedou podívat nejen lidé z kultury a od architektury, ale také široká veřejnost. Těch příkladů investic, které zafungovaly a přinesly danému regionu pozitivní efekty, je celá řada. Podstatné je ale také říct, že to všechno je v kontradikci s tím, za kolik tam ti lidé pracují.



Kolik si vydělají?



Mohl bych uvést několik typů profesí. Uvedu jednu, třeba Plzeňskou filharmonii: při pětatřicetileté praxi a vysokoškolském vzdělání tam zaměstnanci berou 19 500 hrubého. A to jsou lidé, které nejde nějak jednoduše nahradit. Musíte tam mít talent, praxi, musíte to umět. Je jednoznačné, že je to oblast, kde ztrácíme. A pokud nám někdo tvrdí, že je tady průměr 31 tisíc, je potřeba říct, že jde o číslo, které zkreslují příjmy lidí z České filharmonie. Jde o pozitivní anomálii, která vznikla v čase, kdy její dirigentské vedení převzal Jiří Bělohlávek. Jeho podmínkou tehdy bylo, že pokud má řídit tento špičkový orchestr, tak není možné, aby tam lidé brali 25 tisíc hrubého. A vláda s tím tehdy souhlasila.



V úterý jste prohlásil, že vypršel čas, po který jste byli ochotni vyjednávat a že přistupujete k protestům…



Ano. V úterý jsme uspořádali první protestní akci. Důvod je prostý: od 14. března letošního roku, kdy jsem poslal dopis panu premiérovi, nikdo nezareagoval.

Čeho se ten dopis týkal?



Byla to žádost o začátek vyjednávání o platech na rok 2019. Chceme vyjednávat o platech více než šesti set tisíc zaměstnanců, na které se vztahují tabulkové mzdy.



Jaké jsou vaše požadavky?



My jsme v té době žádný požadavek neformulovali. Chtěli jsme, aby se to odehrálo za jednacím stolem. Avšak uplynuly tři měsíce, a my jsme se žádné odezvy nedočkali. Proto jsme na 12. června připravili akci, mimochodem jsme na ni pozvali ministry i pana premiéra. A Andrej Babiš nám na konci května napsal, že to považuje za nátlakovou akci a že nepřijde. Dost mě to překvapilo, protože my jsme se chtěli seriozně dohodnout daleko dříve, chtěli jsme konfliktu předejít.



Vláda ale nejspíš usoudila, že ničemu předcházet nechce. Uspořádali jsme tudíž akci, na kterou přišlo tři sta lidí a která byla velice bojová. Ti lidé jsou opravdu připraveni bojovat za vyšší platy. A náš první cíl je, abychom se sešli za jednacím stolem. Výsledek? Příští týden se sejdeme na úřadu vlády a začneme vyjednávat.



A s čím tam tedy půjdete?



Půjdeme tam s požadavkem na růst platů o deset procent. Jak bude vypadat vyjednávání, je v tuto chvíli otázka.

A co minimální mzda?



Pokud jde o minimální mzdu, je to klasický souboj mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Zaměstnavatelé tentokrát přišli s tím, že jsou pro nárůst o 800 korun, my říkáme 1 500. Přitom víme, že pokud jde o názor lidí, mělo by to být ještě víc. Musíme ale všechno udělat tak, abychom reflektovali vývoj, který bude udržitelný. Proto jsme přišli s částkou 1 500 korun. A pokud nám opět zaměstnavatelé tvrdí, jak je to bude likvidovat, připadám si už opravdu jak ve špatném filmu. Už při jednání jsem musel použít argument, že každý, kdo tady kritizuje úroveň minimální mzdy, měl by si za ty peníze vyzkoušet žít.



Ten požadavek tedy je, že by měla minimální mzda být od ledna příštího roku 13 700?



Ano, přesně tak. Chtěl jsem jenom ještě říct, že tady spoustu lidí žije jak ve skleníku a vůbec nechápou, že tady velké množství lidí, kteří pracují, normálně chodí do práce, a přesto jsou z definice chudí. Jejich příjem, tedy minimální mzda, je pod hladinou příjmové chudoby pro jednotlivce. My to považujeme při tak velkém růstu ekonomiky za nedůstojné. Pokud je česká ekonomika na devadesáti procentech průměru HDP zemí EU a my máme minimální mzdu, která je téměř nejnižší, její kupní síla je dokonce hluboko pod kupní sílou rumunské, maďarské nebo slovenské minimální mzdy, tak je otázka, kam jsme to dopracovali. V každém případě počítám se soubojem. Nemůžeme to takto nechat.



Pojďme ke školství a zdravotnictví. Premiér Babiš slíbil, že se budou v obou sektorech platy zvyšovat. Předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitniková ale tvrdí, že se tady navyšování mezd pouze slibuje, aby se následně tyto sliby různě odkládaly a revidovaly…



Každý z těch sektorů je jiný. U učitelů máme slíbeno nárůst o patnáct procent. Ale nikoli patnáct procent každému, ale patnáct procent objemu. Navíc se jedná pouze o pedagogické pracovníky.

Takže třeba kuchaři ve školních jídelnách zůstanou na svých…



Ti mají slíbeno maximálně dvě procenta růstu tarifu.



Kolik si tam kuchařky a kuchaři vydělávají?



Je to různé. Ale řekněme, že je to okolo patnácti nebo šestnácti tisíc hrubého.



A co zdravotnictví?



Tam je situace jiná. A konfliktní. Pan premiér totiž opakovaně slíbil, a byl dotazován, zda ví, co slibuje, deseti procentní růst tarifů. Tři týdny poté popřel, že to vůbec někdy slíbil. A ještě k tomu dodal, že to byl sice slib, ale nebyl garantován. No, kdyby něco podobného dělalo malé dítě rodičům, asi by nad tím nemávli rukou. Natož pokud se tak chová premiér. Navíc tak učinil s vědomím toho, co těm lidem slibuje.



Jak si to vysvětlujete?



Víte, na to se těžko odpovídá, pokud nechcete být skoro přisprostlý. Svého času říkali, že nejsou tradiční politickou stranou. A že nejsou politici. A to tedy opravdu nejsou. Doposud se mi nestalo, že když premiér něco slíbí, tak že to nesplní. Natož v podobně krizové situaci.



Představte si atmosféru, kdy vystoupí zdravotní sestra, která dělá noční službu na oddělení, které kombinuje dětské oddělení novorozeňat s oddělením, kde pečuje o starší pacienty. A ona popisuje, že když jde na toaletu, tak si musí nechat otevřené dveře, protože je tam sama a pokud by slyšela nějaký zvuk, musí být schopna ihned reagovat a z té toalety rychle „vystřelit“ a pacientům pomoct.

Přece není důstojné, aby premiér těmto lidem, kteří pečují o naše životy, sliboval něco, co posléze popře. Takže já si to vysvětluji tak, že je to asi snaha někoho úplně ignorovat, což bych zrovna panu premiérovi moc nedoporučoval, protože atmosféra ve zdravotnictví je extra výbušná. A nejde jen o zdravotnictví.



Na jednu stranu slýcháme, jak jde Česká republika nahoru, avšak musíme znát realitu a podívat se, jak se tady mnoha lidem – a nejen ve zdravotnictví, kultuře nebo školství – reálně pracuje a žije. Jak se tady chováme k těmto lidem? Copak nemají právo na důstojný život? Mají, a proto je to naše odhodlání v boji za vyšší platy tak silné.



Jak jste pokročil s úvahami ohledně vaší případné kandidatury na prezidenta?



Zopakuji, co jsem už říkal. Nic nevylučuji. Já ale nevím, co bude, navíc prezident republiky je ve funkci čtyři měsíce. Nechci na dané téma tudíž v tuto chvíli žádnou další úvahu sdělovat. Nebudu samozřejmě zastírat, že mě těší pozitivní ohlasy, koho by to taky nepotěšilo. Moc si toho vážím, zda ale takové rozhodnutí v budoucnu padne nebo nepadne, je teď ještě předčasné předpovídat. Soustředím se teď na práci, ke které mi dali lidé důvěru a mandát, tedy na práci ve vedení odborů, a mou povinností je udělat vše pro to, abych jim pomohl učinit život lepší.